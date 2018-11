Baum auf Oberleitung gestürzt: Bahnstrecke bei Reutte gesperrt

Reutte – Der Föhnsturm hat am Donnerstag wieder für Feuerwehrseinsätze in Tirol gesorgt. Besonders schwer betroffen war die Bahnstrecke zwischen Reutte und Ehrwald, weil gegen 9.15 Uhr bei Wengle ein durch den Starkwind entwurzelter Baum auf die Oberleitung stürzte, die daraufhin in Brand geriet.

Die Feuerwehren Lähn und Wengle konnten erst nach der Totalabschaltung des Stroms mit den Lösch- und Räumarbeiten beginnen. Der Bahnverkehr zwischen Reutte und Ehrwald musste bis auf weiteres eingestellt werden.

In Absam musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem ein Föhn ein Blechdach an einem Haus zum Teil losgerissen hat. Feuerwehrmänner aus Hall und Absam kümmerten sich um die Sicherungsarbeiten. (TT.com)