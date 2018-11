Südföhn verabschiedet sich aus Tirol, mildes Herbstwetter bleibt

Innsbruck – Starker Föhn und auffällig milde Temperaturen dominieren bislang das Novemberwetter in Tirol. Der Südföhn wird am Dienstag von einer schwachen Kaltfront abgelöst, mild bleibt es aber weiterhin. Nur am Mittwoch trüben Wolken und einige Regentropfen den goldenen Herbst.

Dienstag: Etwas kühler mit einigen Regentropfen

Am Dienstagvormittag scheint vielerorts noch die Sonne, vom Außerfern her werden die Wolken jedoch zunehmend dichter. Am Nachmittag fallen erste Tropfen. Die Temperaturen sinken ohne Föhn leicht auf 10 bis maximal 17 Grad.

Mittwoch und Donnerstag: Mild mit viel Sonnenschein

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken beginnt der Mittwoch, spätestens am Nachmittag sollte sich jedoch überall die Sonne durchsetzen. Der Wind weht nur schwach, die Temperaturen sinken auf 2 bis 15 Grad.

Viel Sonnenschein bringt der Donnerstag, Nebel löst sich noch am Vormittag rasch auf. Am wärmsten wird es in Lagen um 1000 Meter, die Temperaturen steigen auf maximal 13 Grad.

Aussicht aufs Wochenende: Kühler, aber sonnig

Kühler als zuvor, aber immer noch sehr mild für die Jahreszeit fallen die Prognosen für das kommende Wochenende aus. Bei Sonnenschein hat es am Nachmittag 8 bis 13 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen in weiten Teilen Tirols auch unter die Frostgrenze. (TT.com)