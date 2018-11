Gruß vom Winter in Tirol: Erst fallen die Temperaturen, dann die Flocken

Innsbruck – Ein erster Gruß vom Winter erwartet in den kommenden Tagen Tirol, damit geht ein rekordverdächtig milder Herbst zu Ende. Nachdem sich trotz Sonnenschein am Wochenende langsam aber sicher der Frost einschleicht, fallen ab Montag auch die ersten Flocken.

Wochenende startet sonnig, Tief bringt Temperatursturz

Zum Start ins Wochenende bringt der Freitag noch einmal bestes Herbstwetter: Die Sonne strahlt vom Himmel und die Temperaturen klettern auf bis zu 14 Grad. Morgendlicher Nebel vor allem im Unterinntal löst sich rasch auf.

Überwiegend sonnig geht es am Samstag weiter, Nebel- und Wolkenfelder lösen sich ebenfalls spätestens bis Mittag auf. Langsam beginnen jedoch die Temperaturen zu sinken. Während die Höchstwerte immer noch bei milden 10 Grad liegen, sinken die Temperaturen teils bereits unter die Frostgrenze auf bis zu -4 Grad.

Schuld daran ist dem Wetterdienst Ubimet zufolge das Hochdruckgebiet, welches bislang für den goldenen Herbst gesorgt hat. Es verlagert seinen Schwerpunkt im Laufe des Wochenendes nach Skandinavien und macht damit einem Tief vom Nordkap Platz. „Am Samstag muss man im Nordosten Österreichs mit Morgenfrost rechnen, am Sonntagmorgen schließlich im ganzen Land“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

In Tirol kommen die Temperaturen am Sonntag trotz Sonnenschein auch nicht mehr über 8 Grad hinaus, Frost ist keine Seltenheit. In den Nachmittagsstunden machen sich einige Wolkenfelder bemerkbar.

Am Montag kommt Frau Holle vom Nordkap

Während im Mühl- und Waldviertel bereits am Sonntagabend die ersten Schneeflocken fallen, lässt sich Frau Holle in Tirol etwas länger Zeit. Spätestens am Montachnachmittag dürfte es aber auch hier weiß vom Himmel rieseln. Dann erreicht das Tief aus dem Norden nämlich mit polarer Kaltluft im Gepäck die Alpen. Die Temperaturen liegen nur noch knapp über der Frostgrenze bei Höchstwerten von rund 3 Grad und Tiefstwerten von -5 Grad.

Spannend bleibt, wie stark die Schneefälle ab Dienstag ausfallen werden. In Osttirol, Kärnten sowie Teilen der Steiermark könnte die Landschaft laut Ubimet bereits in einige Zentimeter dickes Weiß gehüllt sein. (TT.com)