Neuschnee und Wind lassen Lawinengefahr in Tirol steigen

Innsbruck – Neuschnee und der starke bis stürmische Nordwestwind haben am Sonntag im Westen des Landes für einen Anstieg der Lawinengefahr gesorgt. Die Experten stuften sie oberhalb von 2200 Metern verbreitet als erheblich, also mit „Stufe 3“ der fünfteiligen Skala ein.

Laut dem Tiroler Lawinenwarndienst waren vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden sowie oberhalb der Waldgrenze störanfällige Triebschneeansammlungen zu finden. Schon einzelne Wintersportler können stellenweise Lawinen auslösen, hieß es. Die Gefahrenstellen lagen an Steilhängen aller Expositionen. An sehr steilen West-, Nord- und Osthängen seien sie jedoch häufiger zufinden. Auch Fernauslösungen seien vereinzelt möglich. Als ungünstig einzustufen waren insbesondere Übergänge von wenig zu viel Schnee. Touren und Variantenabfahrten erforderten Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Zurückhaltung, warnten die Experten.

Vorsicht auch in Vorarlberg geboten

Ähnlich stellte sich die Situation in Vorarlberg dar: Die Gefahrenstellen in Form frischer Triebschneeansammlungen waren vor allem oberhalb von rund 2000 Metern in kammnahen Steilhängen aller Expositionen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden zu finden. Diese seien bereits mit geringer Zusatzbelastung auslösbar, hieß es. Zudem würden die Gefahrenstellen untertags an Umfang und Größe zunehmen. Auch seien im schattseitigen Steilgelände oberhalb von etwa 2.200 Metern teilweise ungünstige Zwischenschichten in der Altschneedecke, die von außen nicht erkennbar seien.(APA)