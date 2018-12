Stufe 4: Große Lawinengefahr in höheren Lagen Tirols

Innsbruck – In Tirol herrscht am Montag in höheren Lagen „oberhalb der Waldgrenze“ verbreitet große Lawinengefahr, also Stufe „4“ der fünfteiligen Skala. Mit Neuschnee und starkem bis stürmischem Westwind entstanden in den vergangenen Tagen an allen Expositionen störanfällige Triebschneeansammlungen, erklärten die Experten.

Neu- und Triebschnee können oberhalb von rund 1800 Metern schon von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden, wurde gewarnt. Für Touren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse „sehr heikel“. (TT.com)