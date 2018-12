Endlich Winter in Tirol: Viel Neuschnee und frostige Aussichten

Innsbruck — Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in St. Anton, ein Meter in den Bergen — und sogar Innsbruck präsentierte sich am Dienstagmorgen weiß: In weiten Teilen Tirols ist der Winter angekommen. Eine ausgeprägte Nordstaulage hält den Alpenraum derzeit fest im Griff. Zumindest die Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen verbreitet winterlich.

Seit Sonntag sind in den Alpen bereits ergiebige Schneemengen gefallen. „Besonders große Neuschneemengen gibt es in der Arlbergregion", sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. In den Hochlagen ist vom Arlberg bis zum Karwendel teils sogar ein ganzer Meter Neuschnee zusammengekommen.

Schneehöhen am Dienstagmorgen

87 cm Schröcken (Vorarlberg; 1244 m)

78 cm Warth (Vorarlberg; 1478 m)

54 cm Langen am Arlberg (Vorarlberg; 1221 m)

50 cm St. Anton am Arlberg (Tirol; 1304 m)

45 cm Ramsau am Dachstein (Steiermark; 1207 m)

44 cm Obergurgl (Tirol; 1942 m)

44 cm Nauders (Tirol; 1330 m)

Große Lawinengefahr

Die Kombination aus großen Neuschneemengen und stürmischem Wind sorgt derzeit in Tirol besonders oberhalb der Waldgrenze für große Lawinengefahr. Dies entspricht der Kategorie 4 auf der 5-stufigen Skala. Störanfälliger Triebschnee kann hier bereits von einzelnen Wintersportlern zu Lawinen ausgelöst werden.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Frostige Woche

Am Dienstag gehen in den Nordalpen weitere Schneeschauer nieder, die Intensität lässt aber etwas nach. Im Oberland, im Außerfern und im Süden Osttirols verläuft die Nacht auf Mittwoch bereits trocken und es klart zunehmend auf. Dort wird es auch sehr frostig. Im Unterland bleibt es stärker bewölkt und es kann zeitweise noch etwas schneien.

Doch dann klingen auch hier am Mittwoch die Schneeschauer ab. Am Donnerstag ist sogar strahlender Sonnenschein und ein makellos blauer Himmel zu erwarten. Nach einem teilweise sehr frostigen Morgen werden am Nachmittag nur im Inntal und Lienzer Becken leichte Plusgrade erwartet, sonst bleibt es beim Dauerfrost in Tirol. (TT.com)