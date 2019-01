Lawinenexperten sagen turbulente Woche für Tirol voraus

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Bis zu einem drei viertel Meter Neuschnee auf den Bergen, und am heutigen Neujahrstag im Großen und Ganzen sonnig. Was nach perfekten Bedingungen für Variantenfahrer und Tourengeher klingt, lässt bei den Experten des Lawinenwarndienstes (LWD) Tirol die Alarmglocken schrillen. Denn zu den Schneemengen gesellen sich in den kommenden Tagen hohe Windgeschwindigkeiten und Kälte. Es sind genau die Zutaten, aus denen die Lawinen gemacht sind.

„Diese Woche wird aus lawinentechnischer Sicht sicher eine turbulente werden“, prognostiziert daher Rudi Mair, Leiter des LWD Tirol. Während nämlich Kälte die Lawinengefahr konserviert, sorgen die Stürme für gefährliche Verfrachtungen des Schnees, wie Mair erklärt. Er rechnet aufgrund des Feiertages, der Ferienzeit und des Wetterberichtes mit einem kritischen Neujahrstag auf den Bergen. „Viele wollen ihre neue Ausrüstung ausprobieren, die sie zu Weihnachten bekommen haben. Und viele wollen auch das gute Wetter ausnützen“, sagt der Experte. Dabei sind die Bedingungen im Gebirge aktuell so, dass nur sehr versierte Tourengeher die Ski anschnallen sollten. „Man muss sich im freien Gelände schon sehr gut auskennen, wenn man derzeit die Gefahren erkennen will“, sagt Mair. Er appelliert daher an die Wintersportler, die Warnungen ernst zu nehmen und im Zweifel auf Touren zu verzichten oder diese zumindest auf die Piste zu verlegen oder auf Routen auf Forstwegen zu beschränken.

Noch schwieriger wird es für den Laien in den kommenden Tagen, die Gefahren richtig einzuschätzen. Denn ab Mittwoch soll das Wetter umschlagen und damit auch die Sicht wieder schlechter werden. „Es wird dann noch schwieriger, Kontraste und Konturen zu erkennen und mögliche Gefahrenstellen auszumachen“, warnt Rudi Mair. Er hofft, dass der Sturm und die unwirtlichen Bedingungen auch ihr Gutes haben und Wintersportler abgehalten werden, sich ins Gelände zu begeben.

In weiten Teilen Tirols galt gestern die Lawinenwarnstufe drei, die Lawinengefahr war damit also „erheblich“. Daran dürfte sich in den kommenden Tagen auch wenig ändern. Für Entspannung könnte laut Rudi Mair eine moderate Erwärmung und ein Ende des Windes auf den Bergen sorgen. Dann hätte der Neuschnee die Gelegenheit, sich zu setzen und zu verfestigen.

Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) erreichen nämlich am Mittwoch polare Kaltluft und Schneefall die Alpennordseite. Es wird eisig kalt und stürmisch, mit anhaltendem Schneefall den ganzen Tag über und in die Nacht zum Donnerstag. Die Temperaturen auf 2000 Metern liegen bei minus zehn Grad. Aber auch im Tal wird es ab Mittwoch wieder winterlich kalt mit Dauerfrost und unbeständig mit Schneeschauern. Am Donnerstag gibt es nur zwischendurch sonnige Auflockerungen, besonders im Oberland und im Süden Osttirols.