Winter hat Tirol fest im Griff: Dauerschneefall und Lawinengefahr

Innsbruck - Neuschnee und starker Wind sorgen für eine Verschärfung der Lawinensituation in Tirol. Gebietsweise wird laut den Experten des Landes am Donnerstag „Stufe 4" der fünfteiligen Skala erreicht. Dies betrifft vor allem den Westen des Landes. Aufgrund der hohen Lawinengefahr wurde am Donnerstag die Innsbrucker Nordkette für Wintersportler komplett geschlossen.

Mit Neuschnee und starkem bis stürmischem Wind aus nordwestlicher Richtung entstanden in den vergangenen Tagen umfangreiche Triebschneeansammlungen. Schon einzelne Wintersportler können leicht Lawinen auslösen, warnen die Experten. Diese hätten das Potenzial, gefährlich große Ausmaße anzunehmen. Vor allem trifft dies auf Bereiche oberhalb von 2200 Metern zu. Mit zunehmender Höhe würden die Gefahrenstellen häufiger werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen fielen verbreitet oberhalb von rund 1000 Metern 50 bis 70 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr. Die Hauptgefahr gehe von frischen Triebschneeansammlungen aus.

Für Wintersportler abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse „sehr heikel". In den kommenden Tagen würden Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit dem neuerlich prognostizierten Neuschnee und dem starken Wind zunehmen.

Große Neuschneemengen bis Sonntag



Die nächsten Tage bleiben in Tirol weiterhin tiefwinterlich und kalt. Am Freitag geben bereits am Vormittag Wolken und Schneefall den Ton an. Auch der Samstag bringt in Tirol intensiven Dauerschneefall und selbst in den Tälern werden große Neuschneemengen erwartet. Durch den stürmischen Wind auf den Bergen wird hier die Lawinengefahr weiter verschärft.

Am Sonntag hält der Schneefall im Nordalpenbereich an, dabei schneit es wieder bis in tiefe Lagen, wobei die Intensität im Tagesverlauf etwas nachlässt.

Staus und Sperren auf Tirols Straßen



Starker Rückreiseverkehr verbunden mit winterlichen Fahrverhältnissen führte bereits am Mittwoch zu beträchtlichen Staus und Verkehrsbehinderungen auf Tirols Straßen. Auf der Fernpassbundesstraße (B179) standen laut Autofahrerclub ÖAMTC die Autos in Richtung Deutschland rund drei Stunden im Stau.

In umgekehrter Fahrtrichtung mussten sich die Autofahrer Mittwochnachmittag rund zwei Stunden lang gedulden, hieß es. Am späten Nachmittag wurden dann der Fernpass und der Zirlerberg gesperrt, um die Fahrbahnen räumen zu können.

Staus wurden unter anderem auch auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Loferer Straße (B178) sowie der Pass Thurn Straße (B161) gemeldet. (TT.com)