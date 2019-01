Hohe Lawinengefahr und Verkehrschaos: Tirol versinkt im Schnee

In Tirol ist die Lawinengefahr am Samstag weiterhin angespannt geblieben. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. In besonderen Lagen in Tirol war dies bereits der Fall.

Die Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen", hieß es in den beiden Lawinenwarndiensten von Samstag. Dabei soll es sehr windig bleiben, wodurch mit enormen Schneeverfrachtungen gerechnet wurde.

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg war bereits am Samstag Stufe 4 ausgegeben worden. Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

Service Aktuelle Infos vom Lawinenwarndienst Tirol

Das Land Tirol hat bereits Vorkehrungen getroffen. Neben dem Landeshubschrauber wurde auch ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres am Stützpunkt Schwaz sowie ein Lawineneinsatzzug in der Standschützenkaserne in Bereitschaft gesetzt. Damit sollen bei etwaigen Einsätzen die zivilen Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft unterstützt bzw. Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen durchgeführt werden.

Verkehrsbehinderungen und Sperren erwartet

Durch den Neuschnee und die Rückreisewelle am Ende der Weihnachtsferien muss man auch mit Problemen auf den Straßen und Bahnlinien rechnen. Das betrifft die Verbindungen zu vielen Skigebieten, aber auch Hauptverkehrsadern. Durch den Wind sind Schneeverwehungen möglich und der in tiefen Lagen teils nasse und somit schwere Schnee kann laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Bäume zum Umstürzen bringen.

Die Experten erwarten in Tirol erhebliche Verkehrsbehinderungen. „Lebhaft wird der Verkehr am bevorstehenden Wochenende auf allen Durchzugsrouten und vor allem auf folgenden Strecken sein: Auf der Fernpassstrecke (B179), abschnittsweise auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Eiberg Straße (B173), in den Seitentälern des Inntals wie etwa im Zillertal (B169) sowie auf allen Zubringerstraßen in und aus Skigebieten", betonte Günther Salzmann, stellvertretender Leiter der Tiroler Verkehrsabteilung.

Insbesondere am Fernpass wird von Seiten des Landes Tirol empfohlen, nicht zwingend notwendige Fahrten zu vermeiden.

ÖBB rüsten sich für Schnee-Einsätze

Auch die ÖBB haben sich für das Schnee-Wochenende vorbereitet. Alle verfügbaren schweren Geräte (Schienenschneepflüge, Schneeschleudern, etc). aber auch die erforderlichen Mitarbeiter seien einsatzbereit. Für die Region Tirol-Vorarlberg („Region West") wurden rund 210 Mitarbeiter für die Schneeräumung aktiviert.

Dazu kommen noch 23 Mitarbeiter der ÖBB-eigenen Lawinenkommissionen, die die Lawinengefahr entlang der Strecken (Arlberg, Brenner, Karwendel, Außerfern) beurteilen. Darüber hinaus seien laut ÖBB auch alle Fahrdienstleiter besonders gefordert, die im Betrieb bei Streckenunterbrechungen für Ersatzmaßnahmen sorgen müssen, damit der Zugbetrieb bestmöglich aufrecht erhalten werden kann.

"Trotz aller intensiver und gewissenhafter Vorbereitung und Bemühungen sind aufgrund der vorhergesagten Intensität der Schneefälle Beeinträchtigungen im Zugverkehr nicht auszuschließen. Darüber werden wir unsere Kunden schnellstmöglich über alle unsere Kanäle informieren", bittet Tirols ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair schon jetzt um Verständnis. (TT.com)