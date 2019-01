Winter hat Tirol im Griff: Schnee und Staus zehrten an den Nerven

Innsbruck - Tirol durchlebt ein turbulentes Winter-Wochenende mit viel Neuschnee in den Tälern und Bergen. Durch die Schneemassen gab es am Samstag erhebliche Verkehrsbehinderungen und Straßensperren, zudem ist die Lawinenlage weiter angespannt. Auch am Sonntag ist mit einem weiteren starken Schneefällen zu rechnen.

Staus im ganzen Land

Das Verkehrsaufkommen war am Samstag dementsprechend groß: Vor allem am Grenzübergang Kufstein kam es zeitweise zu einem mächtigen Rückstau: 21 Kilometer bis Wörgl wurden zu Mittag gemeldet. Die Verbindung von Grenzkontrollen mit Stau ergab dort freilich ein weiteres Problem: „Durch den Stau hängt auch die Räumstaffel fest", hieß es aus der Autobahnpolizei Wiesing. Gleiches galt für die Loferer Bundesstraße, die den Reiseverkehr zu spüren bekam. Auf der Eibergbundesstraße konnte die Schneekettenpflicht im Laufe des Nachmittags aufgehoben werden.

Im Bezirk Schwaz war es erstaunlich ruhig. War vor einer Woche noch eine einziger Blechwurm vom Achenpass bis Wiesing zu registrieren gewesen, blieb die Verkehrssitutation in diesem Bereich ausgesprochen entspannt. Allerdings musste ein Schneekettengebot zum Achensee hinauf erlassen werden. Auch im Zillertal war der Urlauberschichtwechsel sehr spürbar. „Starker An- und Abreiseverkehr, aber nicht vergleichbar mit dem letzten Samstag", hieß es aus dem Bezirks-Polizeikommando.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Aufgrund der steigenden Lawinengefahr mussten auch die Straße von Mayrhofen nach Ginzling sowie am Abend die Straße nach Hochfügen gesperrt werden.

Tiefer Winter herrscht derzeit in Tirol. Schneeglätte macht den Autofahrern zu schaffen, vielerorts herrscht Kettenpflicht. - APA/EXPA

Im Bezirk Innsbruck-Land gab es entlang der Brennerautobahn Probleme, auf exponierten Straßen wie am Zirlerberg oder ins Mittelgebirge mussten Kettenpflichten erlassen werden. Im Oberland konzentrierte sich das Verkehrsaufkommen einmal mehr auf den Fernpass. Dort hatte schon am Vormittag ein hängengebliebener Lkw für Probleme und erste Stauungen geführt. Der Verkehrsfluss konnte aber aufrecht erhalten werden. „Ganz schlecht wäre, wenn der Verkehr steht", sagte der Imster Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen. „Denn dann legt der Schnee an und die Räumfahrzeuge kommen auch nicht mehr durch." Auf der anderen Seite des Fernpasses bilanzierte der stellvertretende Bezirkskommandant des Außerfern, Walter Schimpfössl, vorsichtig positiv: „Durch das Wetter sind die Tagesausflügler weggefallen."

Den Rückreiseverkehr in Richtung Deutschland beschrieb er als dicht, in Richtung Süden machte die Blockabfertigung am Lermooser Tunnel zu schaffen: „Die bringt den Verkehr zum Stillstand und dann haben wir wieder eine Schneefahrbahn". Vereinzelt mussten Lkw Ketten aufziehen, hängengebliebene Schwerfahrzeuge gab es bis zum späten Nachmittag im Außerfern nicht. Gepaart mit der Windverfrachtung kamen gegen Abend weitere Straßensperren wegen Lawinengefahr dazu: Die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei in Osttirol musste geschlossen werden. Zum anderen die Verbindung von Sölden nach Vent. Zuvor ging die Verbindung von Oetz ins Kühtai zu.

Dennoch zogen die Einsatzkräfte der Polizei Samstagnachmittag eine vorsichtig positive Bilanz. Tatsächlich hatte man nämlich Schlimmeres erwartet: Der Rückreiseverkehr aus den Weihnachtsferien traf nämlich mit den stärksten Schneefällen dieses Winters zusammen. Die Einsatzkräfte waren auf alle Szenarien vorbereitet. Zu beobachten war allerdings, dass schon in den vergangenen Tagen viele Urlauber aufgrund der Wettermeldungen und der Berichterstattung ihre An- und Abreisen umorganisiert hatten: „Die Leute sind oft besser informiert als wir", meint dazu der Direktor des Ötztal-Tourismus Oliver Schwarz.

In Thaur kam am Samstag ein Taxi auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Lkw. Der Lenker (20) und eine 22-jährige Mitfahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Lkw-Fahrer (46) blieb unverletzt. - zeitungsfoto.at

Flüge gestrichen und umgeleitet



Auch im Flugverkehr sorgte der Schnee für "massive Einschränkungen", hieß es vom Flughafen Innsbruck. Alle Passagiere wurden gebeten, sich im Vorfeld bei ihrer jeweiligen Airline wegen des Fluges zu erkunden.

Die Schneeräumfahrzeuge am Flughafen Innsbruck standen am Samstag im Dauereinsatz. - APA/Gruber

Etliche Flüge wurden umgeleitet, gestrichen oder haben massive Verspätungen. Davon betroffen waren auch Flüge zu den Drehkreuzen London und Frankfurt. Erst am frühen Samstagnachmittag konnten wieder Flugzeuge landen.



Keine Einschränkungen im Zugverkehr

Keine nennenswerten Einschränkungen im Zugverkehr meldeten die ÖBB. Trotz der Schneefälle konnte der Betrieb aufgrund der "im Vorhinein geplanten massiven Einsatzes von Mensch und Material/Großgeräten ohne größere Einbußen aufrecht erhalten werden", so ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. In der Region Tirol-Vorarlberg seien rund 210 Mitarbeiter im Räumdienst aktiviert, die Lawinenkommissionen mit 23 Mann, ebenso Großgeräte wie sechs Schienenschneepflüge, Oberbauwagen mit Schneebürsten etc., die "quasi rund um die Uhr im Einsatz stehen". Auch die Weichenheizungen seien aktiviert, von ca. 1500 Weichen in der Region West seien knapp 1300 beheizbar.

Nur zu einem Zwischenfall kam es am Samstag. Ein ICE von Schwarzach-St. Veit über Hochfilzen, Kitzbühel, Wörgl nach München ist am Vormittag zwischen Saalfelden und Hochfilzen aufgrund des Schnees nicht mehr weitergekommen. Er fuhr wieder zurück und von Seiten der ÖBB wurde ein Schienenschneepflug vorausgeschickt, um die ungehinderte Fahrt zu ermöglichen.

Lawinenabgang in Ehrwald, Tourengeher verschüttet

Lawinentechnisch war es am Samstag außergewöhnlich ruhig. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde in Ehrwald von vermutlich zwei Tourengehern ein Notruf abgesetzt. Einer der beiden war von einer Lawine verschüttet worden, konnte sich aber selbst befreien, ein zweiter erlitt bei dem Vorfall eine Kopfverletzung. Die Bergrettung stieg Richtung Immensteig auf, wo die Verunglückten vermutet wurden. Derzeit ist der Einsatz noch im Gange.

Für Kopfschütteln sorgten am Samstag mehrere Skitourengeher in der Wildschönau: Die Wintersportler stiegen unverdrossen auf das 1923 Meter hohe Feldalpenhorn, einen Skiberg in der hinteren Wildschönau.

Lawinengefahr weiterhin groß, Stufe 4 bis Sonntag

In Tirol ist die Lawinengefahr am Samstag weiterhin angespannt geblieben. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. In besonderen Lagen in Tirol war dies bereits der Fall. Die Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen", hieß es in den beiden Lawinenwarndiensten von Samstag. Dabei soll es sehr windig bleiben, wodurch mit enormen Schneeverfrachtungen gerechnet wurde.

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg war bereits am Samstag Stufe 4 ausgegeben worden. Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

Service Aktuelle Infos vom Lawinenwarndienst Tirol

Das Land Tirol hatte bereits Vorkehrungen getroffen. Neben dem Landeshubschrauber wurde auch ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres am Stützpunkt Schwaz sowie ein Lawineneinsatzzug in der Standschützenkaserne in Bereitschaft gesetzt. Damit sollen bei etwaigen Einsätzen die zivilen Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft unterstützt bzw. Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen durchgeführt werden.