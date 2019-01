Unfälle in Bayern, Schneefälle in Griechenland

Rosenheim, Athen – Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns mehrfach Autofahrer ins Rutschen gebracht. „Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd am Samstagmorgen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In Oberfranken rutschten auf der schneeglatten A9 bei Bischofsgrün mehrere Lastwagen in die Leitplanke. Zeitweise ging es dort auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran. Schwere Unfälle verzeichneten die Beamten zunächst nicht. In Niederbayern meldete die Polizei zunächst acht witterungsbedingte Unfälle, bei denen geringer Schaden entstand.

Schneeketten in Teilen Griechenlands benötigt

Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Samstag weite Teile Nord- und Mittelgriechenlands in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Verkehrsprobleme verursacht. Wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete, konnten Räumfahrzeuge nur mühsam die Fahrbahn der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse frei halten – sie verbindet die Hafenstadt Thessaloniki mit Athen.

Im Flughafen von Thessaloniki harrten Hunderte Menschen die Nacht über aus, weil viele Flüge ausgefallen waren. Einige Flugzeuge landeten im mazedonischen Skopje oder im rumänischen Timisoara. Die Passagiere sollte mit Bussen nach Griechenland gebracht werden, hieß es.

Viele Landstraßen in Mittel- und Nordgriechenland waren nur mit Schneeketten zu befahren. In einigen Regionen fiel der Strom aus, wie das Staatsradio berichtete. Auch in den nächsten Tagen soll es schneien.

(APA/dpa)