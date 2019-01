Staus und Unfälle: Ein Todesopfer und vier Schwerverletzte in NÖ

Vösendorf, Altlengbach, Graz, Klagenfurt – Die Situation in der nördlichen Steiermark ist am Samstag wegen wieder stärker werdender Schneefälle und Sturm anhaltend angespannt geblieben. Es gab neue Straßensperren, vor allem im am stärksten betroffenen Bezirk Liezen. Die Experten beurteilten die Lawinengefahr in den nördlichen Landesteilen weiterhin mit „groß“, also Stufe vier der fünfteiligen Skala.

Am Samstag wurde laut einem Bericht der Landeswarnzentrale Steiermark etwa die Ennstal Bundesstraße (B320) zwischen Trautenfels und Espang gesperrt. In Wildalpen wurden die Straßen nach Hinterwildalpen und Rothwald gesperrt, ebenso die Hochschwabstraße nach Weichselboden. Hier sind nun rund 100 Personen eingeschneit. In Schladming wurden die Straßen ins Ober- und Untertal gesperrt. Weiters nicht passierbar ist die Straße zwischen Ober- und Unterlaussa in St. Gallen, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (Oberösterreich) und im Bezirk Weiz der Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg.

Die bereits in den vergangenen Tagen verfügten Straßensperren, etwa jene ins Sölktal, blieben weitgehend aufrecht. Mehrere Ortschaften sind somit weiter eingeschneit und nicht über Straßen erreichbar. Die Straße auf die Planneralm wurde am Vormittag vorübergehend geöffnet, um eingeschlossenen Touristen die Abreise zu ermöglichen.

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten auch für Unfälle in der Steiermark. Bei Mürzzuschlag etwa wurde ein 26 Jahre alter Pkw-Lenker verletzt. Laut Polizei war er am Samstag gegen 2.30 Uhr auf einem Forstweg stecken geblieben. Als er versuchte zurückzuschieben, geriet der Pkw über die Böschung, überschlug sich mehrmals und kam nach rund 40 Metern zum Stillstand. Der Hund eines Anrainers schlug an und machte seinen Besitzer aufmerksam. Der Anrainer rettete den Lenker aus dem Unfallauto, das Rote Kreuz lieferte den 26-Jährigen ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck an der Mur ein.

Unfälle in Kärnten

Auch in Kärnten gab es Unfälle. Auf der mit Schnee bedeckten Hochrindl Landesstraße kam am Freitag gegen 16.30 eine 24-jährige Klagenfurterin mit ihrem Pkw ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Die Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Feuerwehren in Niederösterreich stark gefordert

Die Feuerwehren in Niederösterreich sind am Samstag ebenfalls von den teils starken Schneefällen und den damit verbundenen widrigen Straßenverhältnissen gefordert worden. Bis zum frühen Nachmittag wurden die Helfer bereits zur mehr als 90 Verkehrsunfällen gerufen. Schwerverletzte gab es keine, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando NÖ. Im Einsatz standen rund 1100 Mitglieder von 88 Wehren.

Wie auch der ORF Niederösterreich berichtete, mussten zahlreiche abgerutschte Fahrzeuge aus Straßengräben geborgen werden. Am stärksten betroffen waren Resperger zufolge die Bezirke Baden, Amstetten, Neunkirchen, Melk und St. Pölten.

Todesopfer und vier Schwerverletzte in Niederösterreich

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B49 im Raum Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hat vier Schwerverletzte und ein Todesopfer gefordert. Die Person verstarb trotz Reanimationsversuchen im Krankenhaus, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz am Samstag mit. Genauere Angaben konnte Kellner nicht machen. Zwei Schwerverletzte wurde mit Notarzthubschraubern abtransportiert, im Einsatz standen „Christophorus 3“ sowie „Christophorus 9“.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug und fünf Rettungsautos waren ebenfalls am Unfallort. Aufgrund der Sperre der B49 wurde nach ÖAMTC-Angaben eine örtliche Umleitung über die B9 eingerichtet.

Verkehrsprobleme in weiteren Teilen Österreichs

Verkehrsbelastet waren am Samstag nach Angaben des ÖAMTC vor allem die Verbindungen von Ungarn Richtung Deutschland, speziell in Nieder- und Oberösterreich.

Nachdem Lkw hängen blieben wurde am Vormittag die Wiener Außenring Autobahn (A21) in Niederösterreich zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 11.40 Uhr konnte die Totalsperre wieder aufgehoben werden. Wie ein ÖAMTC-Sprecher mitteilte, waren beide Richtungen wieder befahrbar.

Im Oberösterreich behinderten hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge, so der ÖAMTC.

Zäher Verkehr herrschte weiterhin auf der Westautobahn (A1) im Raum Wien.

Auch Ausweichrouten wie die B11 im Bereich Heiligenkreuz waren dem Sprecher zufolge stark belastet.

Mit der Rückreise der Touristen aus den Skigebieten rollten auch in Salzburg die Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) ab dem Knoten Pongau Richtung Bayern teilweise nur langsam, vom Grenzübergang Walserberg reichte der Stau zeitweise bis über den Knoten Salzburg zurück. Es staute abschnittsweise auch auf der Loferer Straße (B178) und Salzachtal Straße (B311).

In Tirol brauchten Autofahrer unter anderem auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern etwa eine Stunde länger. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch zahlreiche Streckensperren wegen Lawinengefahr. Mehr zur aktuellen Lage in Tirol: https://go.tt.com/2GU2xdG

