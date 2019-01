Aufgrund der neuerlichen massiven Schneefälle ist in einigen Teilen Tirols die Hauszustellung der Tiroler Tageszeitung in der gewohnten Qualität stark beeinträchtigt. Unser Zustelldienst tut sein Bestes, um die Situation so schnell wie möglich in den Begriff zu bekommen.

Alternativ steht unseren Lesern auch die elektronische Ausgabe der Zeitung unter epaper.tt.com zur Verfügung.

Verlag, Redaktion und Vertrieb bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.