Letztes Update am So, 13.01.2019 12:10

Neuschnee: Stadt warnt vor Waldspaziergängen im Großraum Innsbruck

Nach einer Atempause schneit es erneut. Die Situation auf der Innsbrucker Nordkette ist weiter angespannt. Lawinensprengungen sind für den Nachmittag vorgesehen. Ein Lawinenabgang in Lech in Vorarlberg hat am Samstag drei Todesopfer gefordert.