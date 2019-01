Winter hat Tirol im Griff: Mitte der Woche droht Warnstufe 5

Innsbruck — Der Schneefall lässt nach, es wird wieder wärmer — von einer nachhaltigen Entspannung der Wettersituation könne man aber lange noch nicht sprechen. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes (LWD) Tirol, bezeichnet den heutigen Tag als einen, der eine „kurze Atempause verschafft". Er geht davon aus, dass sich die Lage heute und mit Beginn des morgigen Tages zunächst entspannt. Aber bereits im Laufe des Dienstags dürften neue, ergiebige Schneefälle, kräftiger Sturm und ein Rückgang der Temperaturen die Lawinensituation erneut zuspitzen.

„Laut den derzeitigen Wettermodellen soll es dann mindestens einen Dreiviertelmeter Neuschnee geben", erklärt Mair — zu viel für die ohnehin schon schwer beladenen und verwehten Hänge. „Wenn sich an den Prognosen bis zum Mittwoch nicht viel ändert, dann werden wir im Laufe der Woche einen Fünfer haben", kündigt Mair an und meint damit Lawinenwarnstufe 5. Diese wird äußerst selten ausgegeben und bedeutet sehr große Lawinengefahr.

Wie kritisch die Lawinensituation derzeit bereits ist, hat ein Vorfall Sonntagvormittag in St. Anton am Arlberg gezeigt. Dort wurde ein Mann im freien Gelände von einer Lawine verschüttet, er konnte sich aber noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Trotz der Warnungen des Lawinenwarndienstes, dieser Tage auf Skitouren und Variantenfahrten zu verzichten, mussten die Rettungskräfte am Wochenende auch zur Rettung von Wintersportlern ausrücken. In Gerlos beispielsweise hatte am späten Samstagnachmittag ein 21-jähriger deutscher Skifahrer die gesicherte Piste verlassen und die Orientierung verloren, bevor er im Tiefschnee stecken blieb. Andere Variantenfahrer entdeckten den Mann und schlugen Alarm. Helfer der Bergrettung Gerlos seilten sich schließlich aus einer Gondel zum Wintersportler ab, befreiten ihn und begleiteten den Unterkühlten zurück auf die Piste.

Auf Spaziergänge verzichten

Warnungen gibt es aktuell aber nicht nur für Wintersportler, sondern auch für Spaziergänger. Wegen der heftigen Schneefälle vor allem im Unterland hat das Land auf die erhöhte Gefahr von Baumstürzen in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein hingewiesen. Neben umstürzenden Bäumen können auch abgetrennte Äste, die in der Regel mit der spitzen Bruchstelle voraus fallen, Verletzungen verursachen. Das Land empfiehlt, auf Spaziergänge im Wald vorerst zu verzichten und auch das Auto nicht am Waldrand zu parken.

Die Schneemassen haben in Tirol nicht nur zu zahlreichen Straßensperren geführt — unter anderem wurde zu Mittag die Arlberg-Passstraße und abends die Straße nach Vals gesperrt —, auch im Zugverkehr gibt es Beeinträchtigungen: Zwar wurde ein Oberleitungsschaden in der Nacht auf Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Saalfelden und Hochfilzen repariert, allerdings gefährden Bäume und Sträucher weiterhin die Sicherheit des Bahnbetriebes. Die Strecke wird bis heute Nachmittag gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Wegen der großen Lawinengefahr ist vorerst außerdem der Zugverkehr zwischen Scharnitz und Mittenwald eingestellt.

„Gewicht Problem für Dächer"

Die enormen Schneefälle der vergangenen Tage haben so manchem Hausbesitzer Kopfzerbrechen bereitet. Denn die Schneemassen bedeuten eine besondere Belastung für Hausdächer. „Das Gewicht des Schnees ist für Dächer ein Problem", bestätigt Peter Hölzl, Tirols Landesfeuerwehrkommandant. Vor allem mit den vorhergesagten milderen Temperaturen und dem damit verbundenen Regen bestehe die Gefahr, dass Dachkonstruktionen die schwere Last nicht mehr tragen können und nachgeben. „In diesen Situationen funktioniert der Schnee auf dem Dach wie ein Schwamm, der den Regen aufsaugt", so Hölzl. Das Ergebnis ist eine deutliche Gewichtszunahme. Der Landesfeuerwehrkommandant weist allerdings darauf hin, dass die Feuerwehr nur dort zu Dachräumungen ausrückt, wo aus statischer Sicht auch tatsächlich Gefahr in Verzug ist. Dann werde für den Einsatz auch nichts verrechnet. In allen anderen Fällen sollten professionelle Firmen mit der Arbeit beauftragt werden, die Tätigkeit am Dach gilt aufgrund der Rutschgefahr im Winter als besonders gefährlich. (TT.com, np)