Hall in Tirol – Die schwere Schneelast hat am Montagabend in Hall eine Traglufthalle einbrechen lassen. Wie Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) der TT bestätigte, knickten die Träger unter den Schneemassen ein und die Halle fiel zum Teil in sich zusammen.

In der Traglufthalle sind derzeit keine Flüchtlinge untergebracht. Verletzt wurde niemand. (TT.com)