Bis zu -15 Grad: Dauerfrost und ein wenig Schnee in Tirol

Wien, Innsbruck – Das Winterwetter bietet in den nächsten Tagen Dauerfrost, im Bergland ist es aber zunächst oft sonnig. Ab Mittwoch prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dann Schneefälle aus Südost.

Vor allem in den Niederungen an der Alpennordseite vom Rheintal über das Innviertel und entlang der Donau und außerdem im Südosten des Landes bleibt es am Montag oft trüb durch Nebel und Hochnebel. In Tirol zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es in Osttirol und entlang des Hauptkammes gute Chancen auf Sonnenstrahlen gibt, bleibt es im Großteil Nordtirols stark bewölkt. Sonnenfenster gehen nur selten auf. An der Grenze zu Bayern kann es leicht schneien. Dabei bleibt es nach einer frostigen Nacht mit bis zu -12 Grad auch untertags kalt bei -4 bis 0 Grad.

Generell größere Chancen auf einen sonnigen Montag gibt es im Norden, Osten und Süden Österreichs, hier halten sich Nebelfelder nur vereinzelt und außerhalb davon zeigt sich der Himmel meist strahlend blau. Der Wind weht meist nur schwach aus Nordwest bis Nordost. Die Temperaturen betragen in der Früh -13 bis -3 Grad, am Tag maximal -4 bis 3 Grad.

Auf sonnigen Dienstag folgen immer wolkigere Tage

Unter hohem Luftdruck ist am Dienstag verbreitet ruhiges und niederschlagsfreies Wetter zu erwarten. Allerdings gibt es auch ein paar Nebel- und Hochnebelfelder, die sich in manchen Beckenlagen und Flussniederungen mitunter zäh halten. Außerhalb davon gibt es tagsüber verbreitet strahlenden Sonnenschein. Der Wind bleibt schwach mit Frühtemperaturen von meist -15 bis -5 Grad und Tageshöchstwerten von -3 bis 3 Grad.

Längere Sonnenfenster gehen sich am Mittwoch am ehesten noch in Nordtirol sowie im Norden Salzburgs, Ober- und Niederösterreichs aus. Sonst überwiegt bereits die stärkere Bewölkung. Im Süden und bald auch im Osten und Nordosten muss mit etwas Schneefall gerechnet werden. Der Wind weht schwach, an der Donau mitunter auch mäßig auffrischend aus östlichen Richtungen. In der Früh zeigt das Thermometer -12 bis -4, am Tag höchstens-5 bis 1 Grad.

Eisiger Wind und Schnee am Freitag

Tirol bekommt auch am Donnerstag noch etwas Sonne ab. Im Oberland und in Osttirol stehen dafür die Chancen am besten. Ansonsten bleibt die Wolkendecke eher geschlossen, im Unterland ist leichter Schneefall laut ZAMG-Prognose nicht ausgeschlossen.

In den anderen Teilen Österreichs liegen am Donnerstag über den Niederungen meist tiefe Wolkenschichten, die Sonne zeigt sich selten bis gar nicht. Regional kommt es auch zu leichten Schneefällen. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen sollen-12 bis -1, die Tageshöchsttemperaturen -4 bis 2 Grad betragen.

Der Störungseinfluss eines Mittelmeertiefs weitet sich am Freitag voraussichtlich auf weite Teile Österreichs aus und bringt dann regional einige Zentimeter Neuschnee. Dazu kommt teils lebhafter bis kräftiger, eisig-kalter Wind aus Nordwest bis Nord auf, der sogar zu Schneeverwehungen führen kann.

Begünstigt aber durch Nordföhneffekte könnten Osttirol, Kärnten und die südliche Steiermark sein. Dort gibt es in diesem Fall größere Sonnenfenster. Die Meteorologen gehen von Frühtemperaturen von -11 bis -3 und Tageshöchsttemperaturen von -6 bis 2 Grad aus. (APA, TT.com)