Neuer Vorstoß zu defektem Wetterradar auf der Valluga

Von Matthias Reichle

St. Anton – Seit einem Blitzschlag vor rund zwei Jahren ist das Auge der Meteorologen am Arlberg blind. Das Wetterradar für Niederschläge, das seit 2007 auf dem höchsten Berg der Regio­n – der Vallug­a – aktiv war, funktioniert nicht mehr. Es fehlt damit eine wichtige Informationsquelle. In der Region drängt man auf eine baldige Reparatur.

Die Ausgangslage ist allerdings nicht ganz einfach: Bezahlt hatten die 2007 in Betrieb genommene Station die Länder Tirol und Vorarlberg sowie der Bund. Die Kosten beliefen sich damals auf 4,8 Mio. Euro. Der Betreiber ist allerdings die Austro Control.

Demnächst dürfte sich auch der Tiroler Landtag mit der Thematik beschäftigen. Ausgehend vom kaputten Wetterradar auf der Valluga soll die Landesregierung prüfen, ob es möglich ist, ein Netz an solchen bestehenden Stationen in Tirol, Südtirol, dem Trentino und den Nachbarregionen aufbauen, erklärt der Galtürer Bürgermeister und Landtagsvizepräsident Toni Mattle, der beim Antrag federführend war. In Zeiten des Klimawandels brauche es bessere Daten, auch um rechtzeitig vor kritischen Situationen warnen zu können. „Man ist bei der Reparatur des Wetterradars bisher nicht weitergekommen“, so Mattl­e. Mit dem Beschluss zum Euregio-Wetterradar-Verbund hofft er, dass wieder Bewegung in die Sache kommt.

Für die Gemeinde St. Anton sei die Reparatur von „hohem Interesse“, bestätigt Bürgermeister Helmut Mall. Man müsse mit Nachdruck „dahinter sein“. Bisher fehlten aber die Ansprechpartner. Man wäre bereit, eine gemeinsame Lösung zu finden, auch über eine Kostenbeteiligung könne man reden, so Mall. „Es wäre für die Lawinenkommissionen wichtig, wenn man das Radar wieder hätte. Das würde so manche Entscheidung erleichtern.“

Es sei eine wichtige Datenquelle, vor allem bei Starkniederschlägen, erklärt Manfred Bauer, Leiter der ZAMG in Innsbruck. „Andere Länder bauen Radarstationen aus, wir haben eine nicht in Betrieb“, betont er. Man sei zwar nicht mehr so abhängig, weil inzwischen auch Stationen aus Nachbarländern Infos liefern. Trotzdem sei es wichtig. Er spricht von einem „deutlich sechsstelligen Betrag“, den ein­e Reparatur kosten dürfte. Die ZAMG ist allerdings nur ein Nutzer der Daten.

Bereits jetzt gebe es Gespräch­e, wie das Land auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigt: „Das Land Tirol, das Land Vorarlberg und der Bund sind in enger Abstimmung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise betreffend des Wetterradars Valluga.“ Das Radar habe aufgrund seiner umfassenden und genauen Messdatenaufzeichnung eine große Bedeutung. Die Herstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Radars sei zu begrüßen. Aber: „Aus Sicht der Länder liegt dies im Verantwortungsbereich der mit der Betriebsführung vertraglich beauftragten Austro Control GmbH (ACG).“ Laut Land sei nun ein Expertentreffen geplant, um die weiteren Vorgehensweisen festzulegen.

Das wird auch auf Seiten der Austro Control bestätigt. Die Partner würden sich zu Gesprächen treffen, um über die weiteren Möglichkeiten zu beraten, so Austro-Control-Sprecher Markus Pohanka.