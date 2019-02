Das große Rutschen: Gleitschneelawinen in Tirol

Breitenwang, Innsbruck – Gewaltige Schneemassen, die völlig unvorhergesehen von Hängen rutschen und Verkehrswege blockieren – in den vergangenen Tagen haben sich solche Meldungen gehäuft. Nach wie vor gesperrt ist etwa die Planseelandesstraße zwischen Plansee und Ammerwald. Dort ging in der Nacht auf Donnerstag eine große Lawine ab und verschüttete den Straßenabschnitt auf einer Länge von 20 Metern bis zu drei Meter hoch. Am Freitag der Vorwoche erreichte wie berichtet eine Lawine den Parkplatz bei der Talstation der Eisgratbahn in Neustift im Stubaital, 14 Fahrzeuge wurden dabei mehr oder weniger schwer beschädigt. Und am frühen Mittwochnachmittag diese Woche ging auch in Zellberg eine Lawine auf die Landesstraße ab.

Im Fachjargon heißen sie Gleitschneelawinen und sind für die Jahreszeit, vor allem angesichts der milder werdenden Temperaturen, nicht ungewöhnlich, weiß Rudi Mair vom Lawinenwarndienst (LWD) Tirol. Dass sich diese in den vergangenen Jahren aber gehäuft haben, führt der Experte vor allem auf den Klimawandel zurück. „Durch die immer milderen Temperaturen im Herbst gefriert der Boden nicht so, wie er eigentlich sollte“, erklärt Mair. Der erste Schneefall wirke dann als Isolierschicht und verhindere, dass sich die weiteren Schneeschichten gut mit dem Boden verbinden können. Bei Tauwetter beginnen die Schneemassen auf dem durchnässten Boden dann viel schneller zu rutschen. Es ist eine Gefahr, die nicht nur für Verkehrswege und Siedlungsräume bestehe, sondern auch für Wintersportler in Höhen bis zu 2800 Metern, wie Mair betont. „Mit dem Erstellen von Schneeprofilen und der Suche nach Schwachschichten in der Schneedecke kommen wir hier nicht weit. Diese Lawinen lassen sich auch nicht absprengen. Deshalb haben wir beim Lawinenwarndienst auch eine eigene Kategorie „Gleitschneelawinen“, erklärt Rudi Mair und macht klar, dass diese Art der Lawinen bis zum Verschwinden des Schnees im Frühling tägliche Begleiter sein werden.

Peter Höller, gerichtlich beeideter Lawinenexperte vom Institut für Naturgefahren am Bundesforschungszentrum für Wald, sieht beim Thema Gleitschneelawinen noch viel Forschungsbedarf: „Wir haben die Indikatoren für das Abrutschen ausfindig gemacht. Jetzt versuchen wir, deren Einfluss zu bestimmen.“

In der Wissenschaft hätten sich für Gleitschneelawinen die Indikatoren Bodenfeuchtigkeit, -temperatur, Schneefeuchtigkeit und -temperatur herauskristallisiert, so Höller: „Wir wissen aber nicht, was letztendlich dafür verantwortlich ist, dass eine Gleitschneelawine abgeht.“ Denn selbst wenn sich Gleitschneerisse – so genannte Fischmäuler (darunter versteht man Zugrisse in der Schneedecke, die als Warnsignale für Gleitschneelawinen gelten, Anm.) – bilden, könne nicht gesagt werden, wann die Lawine und warum sie letztendlich abgeht. „Das kann innerhalb von einer Stunde, aber auch erst nach ein paar Tagen oder Wochen sein“, sagt Höller. Jedenfalls stelle die Schneehöhe einen wichtigen Faktor dar: „Für den Abbruch braucht es nämlich eine gewisse Auflast.“ Daher würden in schneearmen Wintern weniger Gleitschneelawinen auftreten als in schneereichen. (np, APA)