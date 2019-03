Stürmischer Sonntag läutet Wintereinbruch in Tirol ein

Innsbruck – Auf einen stürmischen und unbeständigen Sonntag folgt in Tirol ein winterlicher Wochenstart. Eine Kaltfront schleicht sich in der Nacht auf Montag ein und bringt frostige Temperaturen sowie Schnee mit, wie der Wetterdienst UBIMET prognostiziert.

Launisch zeigt sich das Wetter zunächst am Sonntag. In Nordtirol ziehen kompakte Wolken durch. Vor allem vom Arlberg über das Außerfern bis zum Kaiserwinkel regnet es zeitweise. Am Nachmittag lockern die Wolken stellenweise etwas auf, machen jedoch stürmischem Westwind Platz. In den Bergen weht teils sogar orkanartiger Wind. Die Schneefallgrenze liegt in etwa 2000 Meter Höhe, die Höchsttemperaturen bei rund 13 Grad.

Etwas mehr Glück haben Osttiroler, sie dürfen sich über trockenes Wetter und den einen oder anderen Sonnenstrahl am Nachmittag freuen.

Kaltfront sorgt für spätwinterlichen Wochenstart

In der Nacht auf Montag zieht eine Kaltfront über Tirol und bringt deutlich kühlere Luftmassen mit. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind wieder möglich, mehr als fünf Grad sind in Nordtirol nicht zu erwarten. Etwas milder wird es wiederum in Osttirol, hier liegen die Höchsttemperaturen bei 10 Grad.

Neben den Temperaturen geht vor allem die Schneefallgrenze deutlich nach unten. Während am Vormittag noch stürmische Windböen mit Regen- und Graupelschauern durchpeitschen, fällt am Nachmittag Schnee – vereinzelt bis in die Täler. Am meisten Neuschnee ist am Arlberg und im Außerfern zu erwarten. Die eine oder andere Sonnenstunde geht sich hingegen vor allem in Osttirol aus.

Zwischenhoch am Dienstag, gefolgt von weiterem Tief

Kurzzeitig von seiner besseren Seite zeigt sich das Wetter am Dienstag. In der Früh gibt es zwar noch Frost, einige dichtere Wolken und einzelne Schneeschauer, schon bald lockert der Himmel jedoch auf. In weiten Teilen Tirols kämpft sich die Sonne durch, auch der Wind lässt nach. Die Temperaturen klettern wieder auf rund zehn Grad.

Bereits am Mittwoch sorgt ein weiteres Tief für unbeständiges Wetter. Wolken und Regenschauer ziehen über Tirol, die Temperaturen liegen bei maximal sieben Grad. (kla)