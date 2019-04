Frühling geht die Puste aus: Hoch „Katharina“ in Tirol am Werk

Innsbruck – Der bisher recht brauchbare Vorfrühling gönnt sich jetzt erstmal eine Pause. Abgelöst wird er von „Katharina“, einem Hochdruckgebiet aus dem fernen Norden. „Katharina“ zeigt uns in den kommenden Tagen die kalte Schulter und haut uns eisige Luft aus Skandinavien um die Ohren. Und in der entgegengesetzten Richtung lauert ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer, das jede Menge feuchte Luft nach Österreich schaufelt.

„Nicht Fisch, nicht Fleisch“, fasst Werner Troger von den meteoexperts die über Tirol herrschende Wetterlage für das Wochenende zusammen. Die Lage von Hoch „Katharina“ ist für uns Mitteleuropäer ziemlich ungünstig. „Wir liegen genau zwischen den beiden Gebieten und bekommen weder das richtig Schöne vom Norden, noch das richtig Schlechte vom Süden ab.“

Frisches „Misch-Masch“-Wetter

Entsprechend unberechenbar erweist sich also das Wetterschauspiel von Freitag bis Sonntag. „Es ist alles dabei, vor allem aber ist es für diese Jahreszeit ausgesprochen kühl“, betont Troger und warnt im selben Atemzug alle Gartenliebhaber, frostempfindliche Pflanzen wieder hereinzuholen. Denn allen voran nachts kann es durchaus frostig werden.

Auch tagsüber vermutet man den Frühling höchstens am Kalenderblatt, denn die Höchstwerte verharren im einstelligen Bereich. Die Sonne hat es also nicht ganz so leicht. Meteorologe Troger spricht von einem „Misch-Masch“ und rät zu kurzfristigen Planungen am Wochenende, da das Wetter immer wieder umschwenken kann.

Immerhin überwiegt der trockene Eindruck, die Niederschläge halten sich also in Grenzen. Dass sich Regentropfen und Schneeflocken nach Tirol verirren ist allerdings doch weit wahrscheinlicher, als die Sonne zu Gesicht zu bekommen. Eine hartnäckige Wolkendecke hat sich jedenfalls bis Sonntag am Firmament eingemietet.

Frühling nimmt langsam wieder Fahrt auf

Als „passabel“ beschreibt Troger die Lage am Gardasee. Dort halten sich die Temperaturen zwar knapp unter 20 Grad, „richtig schön“ wird es laut dem Wetterexperten aber auch hier nicht.

Die gute Nachricht gibt es zum Schluss: In der Karwoche zeigt „Katharina“ ihre milden Facetten und es geht mit den Temperaturen schrittweise aufwärts. Sowohl die Sonne als auch die Frühlingswärme melden sich zurück – wenn auch zögerlich. Bis zu 14 Grad sind zumindest am Montag drin. Somit reiht sich der heurige April nahtlos in die äußerst abwechslungsreichen Aprile der beiden Vorjahre ein. (tst)