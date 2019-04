Wintereinbruch in Kärnten und Salzburg verursacht Chaos

Klagenfurt, Salzburg – Nach starken Schneefällen sind in Kärnten zuerst der Wurzenpass und am frühen Nachmittag auch noch der Loiblpass für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Es gab mehrere Unfälle, am Loibl ging außerdem auf slowenischer Seite in Grenznähe eine Mure ab, welche die Straße verschüttete. Slowenienreisenden wurde geraten, über den Karawankentunnel auszuweichen. Es gab mehrere Unfälle.

Montagfrüh werde die Schneefallgrenze laut den Metereologen der ZAMG aber noch teilweise bis unter tausend Meter sinken. Das sei vor allem in Oberkärnten und in Richtung Osttirol wahrscheinlich.

Auch in Teilen Salzburg meldete sich der Winter noch einmal zurück. Unter anderem gab es am Katschberg im Lungau jede Menge der weißen Pracht. (TT.com)