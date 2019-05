Wintereinbruch in Tirol: Nach dem Schnee kommt der Frost

Innsbruck — Schneefälle bis ins Tal, Temperaturen um den Gefrierpunkt und auch darunter, Lawinengefahr: Obwohl laut Kalender bereits der Wonnemonat Mai angebrochen ist, sind die Verhältnisse in Tirol tiefwinterlich. Und es könnte noch schlimmer kommen: Meteorologe Manfred Troger (Meteoexperts Lienz) rechnet von Montag auf Dienstag mit einer klaren und daher eiskalten Nacht: „Die Temperaturen werden in höheren Tallagen auf fünf bis sogar zehn Grad unter null sinken. Damit drohen enorme Schäden für die Vegetation." Auch schon am Sonntag war's vielerorts eisig. Am kältesten am Brunnenkogel im Oberland, wo das Thermometer selbst mittags nur 16 Grad unter null anzeigte. Am Patscherkofel hatte es zur selben Zeit minus neun Grad. Der kälteste bewohnte Ort war Hintertux mit drei Grad minus.

Im Minutentakt laden unsere Leser Fotos des Wintereinbruchs in die TT.com-Bildergalerie (leserfotos.tt.com) hoch.

Die „Hitzepole" lagen gegen 13 Uhr in Lienz und Haiming — jeweils 4,3 Grad plus. Begleitet wurde die Kälte von Schneefällen. „In Obertilliach lagen kurzzeitig 20 Zentimeter", berichtet Troger. Und auch in Reutte sammelten sich 16 Zentimeter an. Sogar in Innsbruck fielen am Vormittag Flocken, der Schnee blieb aber nicht mehr liegen. Unterm Strich Verhältnisse, die die ZAMG mit Ende Februar vergleicht. Im Mai war es zuletzt 1945 so kalt. Die Schneefälle führten aber auch zu einem Anstieg der Lawinengefahr auf Stufe 3. Der Lawinenwarndienst machte vor allem auf frische Triebschneeansammlungen oberhalb der Waldgrenze aufmerksam. Lawinen könnten bereits von einzelnen Sportlern ausgelöst werden. Auch Selbstauslösungen seien möglich.

Kaum Auswirkungen auf den Verkehr

Auf den Tiroler Straßenverkehr hatte der Wintereinbruch kaum Auswirkungen. Obwohl die meisten Autofahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs waren, kam es zu keinen Staus. „Alle Straßen sind frei befahrbar", meldete Markus Widmann, Chef der Polizei-Verkehrsabteilung, am Nachmittag. Auch Unfälle blieben aus.

Großer Umzug beim Gauder Fest abgesagt

Beim Gauder Fest im Zillertal musste witterungsbedingt erstmals in der Geschichte der große Festumzug inklusive Feldmesse abgesagt werden. Bei Schneetreiben und Temperaturen um die Null Grad findet nur eine Messe in der Kirche statt. Danach zieht ein kleiner Teil der Umzugsteilnehmer zum Festzelt. Dort treffen sie die restlichen Teilnehmer und feiern trotz Schneefall den letzten Tag des Gauder Festes.

Schafe im verschneiten Axams. - zeitungsfoto.at

Wetterberuhigung in Sicht, aber es bleibt kühl

Am Montag beruhigt sich laut ZAMG-Prognose das Wetter, es kann ein wenig auflockern. Es schneit und regnet vor allem noch an der gesamten Nordseite der Alpen zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei etwa 600 bis 900 Metern, tagsüber dann bei 800 bis 1200 Metern.

Dienstag und Mittwoch wird es im Großteil Österreichs zumindest zeitweise sonnig. In der Früh bleibt es allerdings jeweils kalt und stellenweise frostig, tagsüber wird es dann aber relativ mild. (TT.com, tom)