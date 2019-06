800 Blitze pro Minute: Gewitter zog von Bayern bis zur Ostsee

Karlsruhe – Bis zu 800 Mal pro Minute hat es in der Nacht auf Mittwoch in Deutschland geblitzt. Rund zehn Prozent davon trafen auf die Erde, wie Stephan Thern vom Blitz-Informationsdienst des Siemens-Konzerns am Mittwoch sagte. Am Dienstagabend sei die Gewitterfront in Bayern gestartet und in den Nordosten Deutschlands gezogen. Dabei habe sich das Gewitter verstärkt. Am heftigsten blitzte es demnach gegen 22.30 Uhr über Ostdeutschland, bevor das Gewitter weiter Richtung Ostsee zog. Bis heute Morgen gegen 8 Uhr habe es am Himmel über Deutschland gezuckt und gedonnert.

Solche Gewitterfronten treten nach Worten des Leiters des Blitzinformationsdienstes in der Regel ein- bis zweimal, manchmal auch dreimal pro Jahr auf. Während besonders heftiger Gewitter könnten pro Tag bis zu 50 000 Blitze in Deutschland einschlagen.

Pro Jahr werden in Deutschland etwa 400.000 bis 600.000 Einschläge registriert. Laut Deutschem Wetterdienst bestand auch am Mittwoch in den östlichen Bundesländern noch Gewittergefahr. Diese nehme am Donnerstag weitgehend ab. Ab Freitagnachmittag wachse die Gewitterwahrscheinlichkeit dann wieder, zuerst im Westen und im Laufe des Wochenendes auch im restlichen Bundesgebiet. (dpa)