Das Wochenende wird gewittrig: Krachender Sommerbeginn in Tirol

Innsbruck – Bereits am 1. Juni haben die Meteorologen den Sommer eingeläutet, heute um exakt 17.54 Uhr beginnt nun auch der astronomische Sommer ganz offiziell. Und er lässt es zum Auftakt krachen: Das Wetter am Wochenende wird sehr unbeständig und hat teils kräftige Gewitter im Gepäck.

Foto-Aufruf: Sonnwend-Feuer In ganz Tirol werden am Samstagabend Sonnwend-Feuer auf den Bergen entzündet. Ihr habt Bilder davon? Ladet sie doch in unserer Fotogalerie hoch.

Gewitter und große Regenmengen

Tirol liegt gerade am Rande einer schwachen Kaltfront über Deutschland. Die feuchten Luftmassen, die diese Kaltfront mit sich bringt, sorgen für sehr unbeständiges Wetter. „Besonders im Berg- und Hügelland sind schon am Freitag kräftige Gewitter zu erwarten“, prognostiziert Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Da sich die Gewitter nur sehr langsam verlagern, bringen sie örtlich sehr große Regenmengen mit der Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen“, warnt der Experte. Die Luft ist schwül-warm und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad.

Auch am Samstag sind in ganz Tirol kräftige Gewitter zu erwarten. Erst am Sonntag ist an der Alpennordseite dann Beruhigung in Sicht. Die Höchstwerte liegen dann bei sommerlichen 27 Grad. Anfang der neuen Woche startet der Sommer dann wieder voll durch: Dank des Hochdruckeinflusses kündigt sich eine markante Hitzewelle an mit Temperaturen von mehr als 35 Grad.

- Ubimet

16 Sonnenstunden: Der längste Tag im Jahr

Obwohl die Tage ab dem 21. Juni langsam wieder kürzer werden, signalisiert die Sonnenwende in unseren Breiten grundsätzlich erst den Beginn des Sommers. Im Mittel setzt sich das wirklich heiße Wetter erst einige Wochen später durch. Grund dafür ist laut Spatzierer die thermische Trägheit der Land- und vor allem Meeresoberflächen.

Der früheste Sonnenaufgang und der längste Tag fallen wegen der Neigung der Erdachse und der elliptischen Bahn der Erde um die Sonne aber nicht auf den selben Tag. So fand der früheste Sonnenaufgang am 15. Juni statt, der späteste Sonnenuntergang steht uns am 26. Juni bevor. Mit ganzen 16 Sonnenstunden (und fünf Minuten) bleibt trotzdem der 21. Juni der längste Tag im Jahr. (TT.com)