Enorme Hitzewelle: Warnung vor Folgen für die Gesundheit

Laut Experten können die Temperaturen in Tirol auf bis zu 40 Grad Celsius steigen. Während für Sommer-Fanatiker ein Traum wahr wird, sind die Gefahren für andere enorm.

© Rudy De Moor Abkühlung, wie hier im Bild am Lanser See, ist in den kommenden Tagen dringend zu empfehlen: Laut Meteorologen können die Temperaturen auf bis zu 40 Grad Celsius ansteigen.