„Ulla“ macht keine Pause: Heute wieder Hitze-Rekord in Tirol?

Innsbruck – 36,7 Grad. Noch nie war es im Juni in Innsbruck so heiß wie am gestrigen Dienstag. Und mit der Rekordjagd geht es am Mittwoch gleich weiter – laut Wetterexperten dürfte es in der Landeshauptstadt noch ein bis zwei Grad heißer werden. Auch Temperaturen bis zu 40 Grad sind drin. Am Donnerstag steigt die Gewittergefahr, es bleibt aber hochsommerlich. Und auch über Nacht kühlt es nicht allzu stark ab.

Für die Hitze ist das Hoch „Ulla“ im Zusammenspiel mit einem ausgeprägtem Höhenhoch über Mitteleuropa verantwortlich. Heiße Luft aus Nordafrika, die Tonnen an Saharastaub zu uns weht, tut ihr Übriges. Auch Spanien, Frankreich und Deutschland stöhnen derzeit unter der ungewöhnlichen Hitzewelle – bis zu 45 Grad werden erwartet.

Tropennacht sogar an Orten über 1.000 Meter

Auch nachts gibt es so gut wie kein Entkommen vor „Ulla“. In der Nacht auf Mittwoch wurde in zwei Orten in Salzburg und Vorarlberg sogar auf über 1.000 Meter Seehöhe eine Tropennacht (Tiefstwert nicht unter 20 Grad) registriert. In Wien könnte am Freitag die dreizehnte Tropennacht im Juni erleben – und somit den Rekord von 2003 einstellen, berichtete die ZAMG. Die Nacht auf Donnerstag wird in Tirol sternenklar und lau, in Hanglagen dürfte es stellenweise auch tropisch werden. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 21 Grad.

Wer auf der Suche nach Abkühlung ist, dem sei ein Sprung ins kühle Nass empfohlen. Der Achensee zählt mit aktuell 18 Grad Wassertemperatur zu den Kältepolen der österreichischen Seen. Mit 24 Grad sind es im Piburgersee und im Walchsee schon etwas wärmere Gefilde.

30,3 Grad um 7 Uhr morgens in Spanien

Auch die Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln müssen in diesen Tagen bei Werten von rund 35 Grad schwitzen. Etwas angenehmer ist es auf den Kanaren und in Katalonien mit der bei Touristen beliebten Metropole Barcelona. Rekordwerte würden unter anderem in Saragossa im Nordosten Spaniens, Logrono in der Provinz La Rioja sowie in der Hauptstadt Madrid erwartet, berichtete die Zeitung El Pais.

Laut Daten des staatlichen Wetterdienstes Aemet wurden am Mittwoch in der Gemeinde Arroyo del Ojanco in Andalusien bereits um 7 Uhr 30,3 Grad gemessen. In mehreren anderen Orten lagen die Temperaturen um Mitternacht noch bei 30 Grad. Der Höhepunkt der „ola de calor“ soll Spanien am Wochenende treffen: Dann würden in einigen Landesteilen Werte von bis zu 44 Grad erwartet, sagte Aemet-Sprecher Fernando Garcia.

„Alarmstufe orange“ in Frankreich

Auch in Frankreich herrscht aktuell „Alarmstufe orange“. Das bedeutet, dass gefährliche Wetterphänomene erwartet werden. Am Donnerstag und Freitag werden vor allem im Süden Spitzenwerte von bis zu 45 Grad erwartet. Große Städte kämpfen bei der Hitze besonders auch gegen schlechte Luft. In Paris gibt es kostenlose Parkplätze – so sollen Anwohner animiert werden, ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Ab Mittwoch sollen Autos nur noch eingeschränkt fahren dürfen.

Lokale Rekordtemperaturen verzeichnen derzeit auch unsere deutschen Nachbarn. Im Osten des Landes gibt es erste Tempolimits auf Autobahnen. Der Hintergrund: Geschädigte Betondecken könnten bei den anhaltend hohen Temperaturen abrupt aufbrechen und sich anheben („Blow up“).

2018 gab es mehr Hitze- als Verkehrstote in Österreich

Hitzewellen sind freilich auch ein enormes Gesundheitsrisiko. Im Jahr 2018 starben in Österreich bei einem Rekord an Sommertagen mit mindestens 25 Grad 766 Personen. Das waren mehr als im Jahr 2017 (586) , aber deutlich weniger als im Jahr 2015 (1.122), berichtete die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES). Zum Vergleich: Bei Verkehrsunfällen starben 2018 409 Menschen. (APA, TT.com)