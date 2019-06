Hitze-Rekorde in Tirol: 37,5 Grad jetzt auch in Innsbruck

Innsbruck – Der Juni 2019 brennt sich mit jedem Tag mehr in die Wetter-Bücher ein. Am Donnerstag wurden an der Uni Innsbruck 37,5 Grad gemessen – damit holte die Hauptstadt den Vortagesrekord aus Imst ein. An 26 Messstationen der ZAMG war der Mittwoch überhaupt der heißeste Tag der Messgeschichte.

In Seefeld zum Beispiel, wo seit 1948 gemessen wird, zeigte das Thermometer 32,7 Grad. Damit war der bisherige Hitzerekord vom 27. Juli 1983 mit 32,2 Grad übertroffen. Beachtliche Allzeit-Rekorde haben am Mittwoch auch die Salzburger Bergstationen auf der Schmittenhöhe (1956 Meter) mit genau 25 Grad und bei der Rudolfshütte (2317 Meter) in den Hohen Tauern mit 21,7 Grad aufgestellt. Auf Der Schmittenhöhe war der bisherige Rekord fast 67 Jahre alt: Am 30. August 1952 wurden dort 24,6 Grad gemessen.

Neue Rekorde für Tropennächte und Hitzetage möglich

Die heißesten Orte lagen am Mittwoch zwar in Tirol, eine Tropennacht – also ein Tiefstwert nicht unter 20 Grad – blieb den Tirolern jedoch erspart. Aber nur knapp, in Rinn lag der Tiefstwert bei 19,3 Grad. Im Osten Österreichs sah das ganz anders aus: An der Messstation Wien Innere Stadt kühlte es gerade einmal auf 25,9 Grad ab, in Wolfsegg in Oberösterreich auf 25,1 Grad. Insgesamt wurde an 78 Wetterstationen der ZAMG eine Tropennacht registriert. Der Juni-Rekord der heißen Nächte ist in Wien übrigens bereits eingestellt. Wie 2003 wurden bis dato zwölf Tropennächte in diesem Monat verzeichnet. Eine 13. wäre bis Sonntag noch möglich.

Mit großer Wahrscheinlichkeit übertroffen wird heuer auch der Rekord für die Zahl der Hitzetage im Juni. Bislang halten diesen Haiming in Tirol und Leibnitz in der Steiermark mit jeweils 15 Tagen mit mehr als 30 Grad im Juni 2003. Die Wetterstationen Innsbruck-Universität, Wien Innere Stadt und Langenlebarn haben die besten Chancen, dem noch eins draufzusetzten. Obwohl es am Freitag und Samstag ein klitzekleines bisschen abkühlen wird.

Auf Hitze folgen Blitze am Dienstag

Laut Vorhersage wird es in Tirol am Freitag nur noch zwischen 29 und 32 Grad heiß. Am Samstag können es dann schon wieder 34 bis 35 Grad werden. Auch die übrigen Landesteile kommen nicht zu kurz: Im Norden und Osten Österreichs liegen die Höchstwerte größtenteils unter 30 Grad, im Westen und Süden knapp über 30 Grad.

- Ubimet

Sonntag und Montag heizt die Sonne den Österreichern dann noch einmal kräftig ein: 35 Grad und mehr sind laut Meteorologen zu erwarten. Erst in der Nacht auf Dienstag und dann auch tagsüber verabschiedet sich aus derzeitiger Sicht die extreme Hitze erst einmal – mancherorts auch mit einem kräftigen Knall. Regenschauer und teils heftige Gewitter bringen Abkühlung. Ab Mittwoch sind dann normale Sommertemperaturen in ganz Österreich zu erwarten.

Die Zeichen stehen bei den Vorhersagen auf einem heißen Sommer. Nicht nur, weil am heutigen Donnerstag Siebenschläfer ist. Die Bauernregel, dass das Wetter nun die nächsten sieben Wochen so bleibt, hat eine Trefferquote von 60 bis 80 Prozent in Österreich. Wetterexperten schauen auch noch auf die ersten Tage im Juli: Wenn sich hier warmes Wetter einstellt, stehen die Chancen noch besser, dass es auch im August noch schön warm bleibt. (TT.com)