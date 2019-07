Letztes Update am Do, 25.07.2019 20:04

Temperaturrekorde in Europa, wieder Gewitter in Tirol erwartet

Eine Hitzewelle hat Europa erfasst. In Tirol stieg das Quecksilber am Donnerstag bis auf 37 Grad. Am Abend folgten schwere Gewitter. In unserem Blog finden Sie aktuelle Werte, Hitzetipps und Wissenswertes rund ums große Schwitzen.