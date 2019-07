Suchaktion nach Mure im Kaunertal, 80 Personen abgeschnitten

Kaunertal, Gschnitz – Ein heftiges Gewitter hat am Donnerstagabend für einen Murenabgang im Kaunertal gesorgt. Im Bereich der Bushaltestelle „Seewiese“ verlegte gegen 18.40 Uhr eine gewaltige Mure die Kaunertaler Gletscherstraße. Die Geröllmassen breiteten sich auf einer Länge von 500 bis 800 Metern bis zu vier Meter hoch auf der Straße aus.

Aufgrund der Ausmaße der Mure konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich Fahrzeuge oder Personen darunter befinden – ein Sucheinsatz wurde ausgelöst.

Die Feuerwehr Kaunertal, die Bergrettung Kaunertal, ein Rettungshubschrauber, der Hubschrauber des Innenministeriums, zwei Suchhunde und die Polizei Ried im Oberinntal suchten nach etwaigen Verschütteten. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und eines weiteren herannahenden Gewitters musste die Suche unterbrochen werden. Die Suchaktion und die Aufräumarbeiten werden am Freitag fortgesetzt.

Etwa 80 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Murenabgangs noch im Bereich hinter der verschütteten Gletscherstraße. Sie mussten die Nacht in der Alpenvereinshütte Gepatschhaus bzw. auf der Gepatschalm verbringen.

Mehrere Straßensperren

Auch in anderen Teilen Tirols kam es nach dem extrem heißen Tag zu Unwetter mit Starkregen und teilweise auch Hagelschauern. Besonders heftig traf es neben dem Kaunertal das Gschnitztal, wo es ebenfalls zu größeren Murenabgängen kam. Berichte über etwaige Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Im Pitztal musste die L16 zwischen Neuruhr und Trenkwald nach einem Murenabgang gesperrt werden. Der Landesgeologe wird die Situation am Freitag beurteilen, hieß es seitens der Verkehrsabteilung der Polizei gegenüber TT Online. Zu vorübergehenden Straßensperren kam es am Abend zudem in Mils bei Imst (B171) und Obernberg (Gemeindestraße).

Auch heute Freitag soll es nach einem sehr heißen Tag wieder heftige Gewitter geben. (TT.com)