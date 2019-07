Muren, Hagel, Blitze: Aufräumen nach Unwettern im Unterland

Kufstein, Schwaz — Am Samstagnachmittag war es mit dem Sonnenschein vorerst vorbei — in großen Teilen Tirols übernahmen Sturm, Regen und teilweise auch Hagel das Kommando. Am heftigsten fielen die Gewitter im Unterland aus.

Nach einer Schlammlawine gab es für mehrere Pkw-Fahrer im Kaiserbachtal kein Weiterkommen mehr. - ZOOM.TIROL

Im Kaiserbachtal in Kirchdorf wurden laut ersten Informationen gegen 17 Uhr drei Autos von einer Mure erfasst — mit scheinbar glimpflichem Ausgang. Welches Glück die Insassen hatten, lassen die Bilder erahnen. Ein Auto blieb im etwa 30 bis 40 Zentimeter tiefen Schlamm stecken. Zwei nachfolgende Autos wurden ebenfalls erfasst. Alle Insassen der Wagen konnten die Fahrzeuge unversehrt verlassen, hieß es seitens der Polizei Erpfendorf. Ebenfalls in Kirchdorf ist die Kössener Landesstraße nach einer Überflutung derzeit unpassierbar.

Die Kössener Landesstraße ist überflutet. - ZOOM.TIROL

Ein schwerer Sturm mit Hagel fegte am späten Nachmittag auch über Ebbs hinweg. Mehrere Nadelbäume stürzten dabei gegen 17 Uhr auf die Wildbichler Bundesstraße (B175), diese musste zwischen Kreisverkehr Achorner und Hödnerhof vorübergehend gesperrt werden. Gegen 18.45 Uhr konnte die Sperre schließlich wieder aufgehoben werden. Eine örtliche Umleitung über die A12 wurde eingerichtet. Im Einsatz waren insgesamt 50 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Ebbs und Kufstein mit sieben Fahrzeugen sowie die Polizei Kufstein und Niederndorf mit drei Streifen.Sie entfernten die umgestürzten Bäume mit Motorsäge und Radlader von der Straße.

In Mitleidenschaft gezogen wurde auch der Sportplatz in Ebbs, auf den massenhaft Regen und Hagel niederprasselten.

Umgestürzte Bäume, wie hier in Ebbs, gab es Samstagnachmittag einige. - ZOOM.TIROL

Hier ein Video aus Ebbs:

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Erdrutsch in Kirchberg bei "Ki-West-Bahn"

Zudem war die Aschauer Landesstraße (L203) in Kirchberg (nahe „Ki-West-Bahn") bis um etwa 19.30 Uhr wegen einer großflächigen Vermurung gesperrt. Im schmalen Bachbett des Brügglbachs rutschen Tonnen von Steinen, Geröll und Schlamm talwärts, wie die Polizei berichtet. Das hangseitige Brückengeländer hielt dieser Menge nicht stand, der Bach ergoss sich unter und über der Brücke in Richtung der Aschauer Ache. Bis zu einem Meter hoch blieb das Geröll auf der Landesstraße liegen. Verletzt wurde niemand, Autofahrer wurden von der Polizei aus der Gefahrenzone abgeleitet. 40 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Aschau und Kirchberg waren vor Ort, außerdem rückten private Erdbewegungsunternehmen sowie die Straßenmeisterei an. Um 19.30 Uhr befand der Straßenmeister die Brücke für unbeschädigt und hob die Sperre auf.

Verletzt wurde durch die Gerölllawine in Kirchberg niemand, die entstandenen Schäden stehen noch nicht fest. - ZOOM.TIROL

Die Brixentalstraße war im Bereich der Umfahrung von Brixen im Thale ebenfalls gesperrt, nachdem größere Wassermassen auf die Fahrbahn gelangt sind, sie konnte kurz nach 18.30 Uhr freigegeben werden.



Überflutete Keller, umgestürzte Bäume auf Landstraßen und Äste auf Autobahnen hielten die Einsatzkräfte im Großraum Kufstein ebenfalls auf Trab, hieß es seitens der Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Und auch ein Blick auf die Alarmierungen des Landesfeuerwehrverbandes zeigt, dass viele Haushalte im Unterland mit Wasserschäden zu kämpfen hatten.

Die Feuerwehr war wegen einer Vermurung mit einem Bagger in Weerberg im Einsatz. - ZOOM.TIROL

Auch im Bezirk Schwaz wüteten die Gewitter. So war die Feuerwehr etwa in Weerberg mit schwerem Gerät im Einsatz, nachdem ein Bach über die Ufer trat und eine Straße großräumig vermurte. Ein verstopfter Gulli tat sein Übriges.

Nach einem Blitzeinschlag war in Kolsass ein Baum umgestürzt, den die Feuerwehr mittlerweile fachgerecht zerlegen konnte. Zudem gab es in einem örtlichen Supermarkt wegen des Starkregens einen Wasserschaden. Und auch in Kolsassberg war die Feuerwehr im Einsatz.



+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert ... +++