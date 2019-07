120 Liter Regen im Unterland: Feuerwehr im Dauereinsatz

Niederndorf — In der Nacht auf Montag regnete es im Unterland stark. Besonders in Niederndorf verschärfte sich die Lage im Laufe der Nacht. Die Freiwillige Feuerwehr stand im Dauereinsatz. Der Rumersbach trat über die Ufer, Straßen wurden überflutet. Ein Wohngebiet drohte überschwemmt zu werden.

Mit Sandsäcken und Pumpen kämpften die Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. Die Pegel mehrerer Bäche im Niederndorfer Ortsgebiet waren auch am Morgen noch hoch.

Die Bäche traten über die Ufer. - ZOOM.TIROL

120 Liter Regen pro Quadratmeter in Niederndorferberg

Nach Angaben Österreichsichen Unwetterzentrale (UWZ) fielen in Niederdorfernberg 120 Liter Regen pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden. Ein Tief lenkt seit Sonntag sehr feuchte Mittelmeerluft in den Alpenraum, an der Alpennordseite von Vorarlberg bis Oberösterreich wurde diese förmlich ausgequetscht. „Die Folge sind sehr große Regenmengen, die bis dato zusammengekommen sind", bilanziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Verbreitet wurden 40 bis 70 l/m² Regen gemessen, lokal sind aber auch Regenmengen von deutlich mehr als 100 l/m² registriert worden."

In Rußbach im Tennengau sind beispielsweise 112 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden, als Konsequenz wurde dort Zivilschutzalarm ausgelöst. Dazu reagieren viele Bäche und Flüsse auf die großen Regenmengen: In Mittersill ist der Pegel der Salzach von 200 auf 500 cm angestiegen, was Alarmstufe 2 bedeutet. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete auch die Tiroler Ache.

Im Laufe des Montags stabilisiert sich die Wetterlage laut UWZ-Experten allmählich. Der kräftige Regen zwischen Kaiserwinkl und Eisenwurzen klingt im Tagesverlauf ab. „In den kommenden Tagen erwartet uns dann sommerlich warmes, aber nicht ganz beständiges Wetter", prognostiziert Spatzierer. Bis zu 30 Grad sind am Dienstag in Tirol möglich. Bios zum Wochenende soll es sommerlich warm bleiben, es besteht aber immer Gewittergefahr - besonders im Berg- und Hügelland. (TT.com)