Juli 2019 einer der zehn heißesten seit Messbeginn

Innsbruck – Die Aufzeichnungen von rund 270 Wetterstationen und 84.000 Datenpunkten in ganz Österreich machen deutlich, dass der Juli 2019 um 1,7 Grad Celsius wärmer als im bisherigen Mittel war. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und SPARTACUS erhoben die Daten.

Seit 2010 fünf der heißesten Juli-Monate überhaupt

Generell besteht der Trend zu einem immer wärmer werdenden Klima und der siebte Monat des Jahres 2019 bildet dabei keine Ausnahme: Um 1,7 Grad Celsius liegen die Temperaturen über dem Durchschnitt, der sich aus der Klimaperiode von 1981 bis 2010 errechnet. Die noch fehlenden Tage des Monats wurden mittels Prognosen berücksichtigt. „Unter den zehn wärmsten Juli-Monaten der 253-jährigen Messgeschichte liegen jetzt fünf der 2000er-Jahre“, sagt Alexander Orlik von der ZAMG. „Weiters sind mit 1983, 1994 und 1995 noch drei weitere Juli-Monate der jüngeren Vergangenheit unter den Top 10.“ Neben den Werten des Tieflandes war es auch in den Gipfelregionen um 1,8 Grad Celsius wärmer.

Die höchste Temperatur Europas wurde in dem Monat in Deutschland gemessen (40,5 Grad Celsius). In Österreich lag die Höchsttemperatur bei 38,8 Grad Celsius in Krems.

Höhere Temperaturen, weniger Niederschlag

Der Juli 2019 wurde von zwei Hitzewellen und einer etwas zu kühlen Phase geprägt. Die erste Hitzewelle begann bereits Ende Juni und endete im ganzen Land am 19. Juli. Die zweite Welle an Hochtemperaturen folgte dann im letzten Drittel des Monats und schloss – vor allem im Westen – mit Regenschauern und Gewittern ab. Im Osten hielt sie teilweise bis Ende Juli an.

In ganz Österreich fiel durchschnittlich 30 Prozent weniger Regen. In Regionen wie dem Mostviertel und Teilen des Waldviertels gab es bis zu 75 Prozent weniger Niederschlag. Die Sonne schien im Gegensatz dazu bundesweit um zwei Prozent länger.

Tirol verzeichnete ein vergleichsweise eher geringes Defizit an Regen (21 Prozent). Die Temperaturen waren mit 1,5 Prozent Abweichung vom Mittelwert um 0,2 Prozent niedriger als die österreichweit gemessenen. Der Temperaturhöchstwert wurde bei der Universität Innsbruck mit 36,7 Grad Celsius am 24. Juli aufgezeichnet. (jam, TT.com)