Nach durchwachsenem Monatsstart: Jetzt geht‘s wieder bergauf

Innsbruck – Der August hat unbeständig begonnen. Am Freitag gingen landesweit einige Gewitter nieder, die vor allem im Westen und Süden für große Regenmengen innerhalb kurzer Zeit sorgten. Dabei gab es laut der Österreichischen Unwetterzentrale rund 12.000 Blitze.

Am Samstag bleibt das Wetter noch wechselhaft und schaueranfällig. Vor allem im Tiroler Unterland kann es immer wieder regnen. Trocken und sonniger bleibt es im Oberland und in Osttirol.

In den nächsten Tagen nehmen die Temperaturen wieder Fahrt auf und die Sonne lässt sich wieder länger blicken. „Mit durchschnittlichen 21 bis 28 Grad wird es am Sonntag schon wärmer, am Montag wird im Westen schon die 30-Grad-Marke erreicht“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. In Osttirol seien einzelne Gewitter möglich.

Am Dienstag setzt sich das warme Sommerwetter fort, allerdings bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag wird es zunehmend gewittrig. Lokal können die Gewitter auch kräftig ausfallen.

Der Mittwoch wird wohl der heißeste Tag der kommenden Woche. Im Osten und Südosten Österreichs steigen die Temperaturen auf 30 bis 34 Grad. Im Westen wird es schwülwarm und im Laufe des Tages bilden sich kräftige Gewitter, die sich bis zum späten Abend auf den Großteil Österreichs ausbreiten.

„Am Donnerstag kann es dann im Vorfeld einer Kaltfront im ganzen Land zu unwetterartigen Gewittern kommen“, prognostiziert der Meteorologe. „In vielen Gebieten kommt es zu Starkregen, im Süden und Osten ist auch großer Hagel und Sturm möglich.“

Nach Durchzug der Kaltfront verläuft der Freitag etwas kühler. Der Sommer gibt sich aber noch nicht geschlagen, bereits zum kommenden Wochenende kündigt sich wieder sommerlich heißes Wetter an. (TT.com)