Heftige Gewitter in Mieming: Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt

Mieming – Kurz aber heftig fiel Sonntagnacht ein Gewitter auf dem Mieminger Plateau aus: Die Gewitterzelle hatte sich binnen weniger Minuten über Mieming entladen und dabei für erhebliches Chaos gesorgt. So wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und bei zwei Häusern die Dächer abgedeckt. Die Feuerwehren aus Silz und Miemung mussten stundenlang aufräumen, selbst in den Morgenstunden waren die Einsatzkräfte noch beschäftigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Viele Bewohner entdeckten erst bei Tagesanbruch, welche Schäden das Gewitter hinterlassen hatte. Neben den beiden schwer beschädigten Einfamilienhäusern wurden auch bei zwei Wirtschaftsgebäuden die Dächer zum Teil zerstört. Sie mussten provisorisch mit Planen abgedeckt werden.

Die Feuerwehr hatte nach dem schweren Unwetter alle Hände voll zu tun. - Zeitungsfoto.at/Liebl

Auch die Feuerwehren Mötz und Stams hatten mit dem Gewitter zu kämpfen: In Mötz gab es einen Wasserschaden, in Stams musste ein umgestürzter Baum von der Straße entfernt werden. Ausläufer der Gewitterzelle zogen in weiterer Folge über das Inntal und waren vor allem in Telfs, Pfaffenhofen, Oberhofen, Flaurling und Polling zu spüren: Dort gingen zum Teil große Hagelkörner nieder. (TT.com)

Riesige Hagelkörner prasselten unter anderem auf Oberhofen nieder. - Witting