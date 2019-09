Wintereinbruch in Bildern: Erster Schnee im September in Tirol

Sölden, Serfaus, Kühtai, Stubai — Eben noch war Spätsommer, dann fällt plötzlich schon der erste Schnee in Tirol. Viele Bauern holen ihre Tiere wegen des frühen Wintereinbruchs bereits von den Almen. Das Timmelsjoch und kurzzeitig auch das Hahntennjoch mussten wegen des Schnees am Sonntag für den Verkehr gesperrt werden.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Im Stubai schneite es bis zu 33 Zentimeter, am Brennerpass und am Reschenpass bis zu zehn Zentimeter. Am Montag soll das kühle, regnerische und teils schneereiche Wetter vom Wochenende laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) langsam abklingen, so richtig Sommer wird es wohl aber nicht mehr. (TT.com)





Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden