Keine Abkühlung in Sicht: Oktober bringt 20 Grad statt Schnee

Innsbruck – T-Shirt oder Wintermantel, Eis oder Glühwein: Je nach Laune kann der Oktober alle Stückerl spielen. Heuer soll es in Tirol wohl vorerst die sonnige Seite bleiben, bestätigt Reinhard Prugger von den Meteo Experts: „Ende Oktober hat es ja oft schon Schnee, das ist heuer noch gar kein Thema.“ Am Wochenende mischen zwar durchaus einzelne Wolken und Regenschauer mit – vor allem am Alpenhauptkamm sowie in Süd- und Osttirol. Im Großen und Ganzen ist es aber immer noch überdurchschnittlich warm, denn der Föhn mischt mit.

Wie Prugger erklärt, ist aktuell ein Tiefdruckgebiet über dem Ostatlantik am Werk. Dieses zieht erst weiter in Richtung der britischen Inseln, um dann am Wochenende südlich nach Spanien abzubiegen. Tirol bleibt an der Vorderseite des Tiefs und bekommt so – gemeinsam mit einer föhnigen Südwestströmung – einen Mix aus Sonne und Wolken.

Auch so schöne Herbstfotos auf Lager? Gerne her damit unter https://leserfotos.tt.com/

In den Genuss des sonnigen Anteils kommen vor allem jene im Inntal und nördlich davon, wo der Föhn die Wolken öfter auflockert. „Dort kann es auch durchaus wieder um und über 20 Grad haben“, prophezeit der Meteorologe. Etwas trüber und anfälliger für Regenschauer schaut es dagegen am Alpenhauptkamm – hinteres Ötztal, Reschenpass, Brennergegend – sowie in Süd- und Osttirol aus. Dort bleiben die Temperaturen unter 20 Grad.

Hochdruckgebiet zum Wochenstart im Anmarsch

Wieder mehr Sonnenschein für alle dürfte es laut Prugger zum Wochenstart hin, spätestens aber ab Mittwoch geben – einem neuen Hochdruckgebiet sei Dank. (TT.com)