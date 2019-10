Über 20 Grad in Tirol: Ein Hauch Altweibersommer zum Nationalfeiertag

Innsbruck – Das Wochenende rund um den Nationalfeiertag präsentiert sich von seiner allerbesten Seite. Traumhaftes Wetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen werden erwartet. „Ein Superwetter ohne Einschränkungen“, prophezeit der Wetterexperte Werner Troger von den meteoexperts.

Der goldene Oktober nimmt also noch einmal richtig Fahrt auf. Troger spricht dabei sogar von einem „Hauch von Altweibersommer“. „Die Temperaturen sind im Schnitt fast 10 Grad zu warm für diese Zeit“, sagt der Experte. Die Frostgrenze liegt bei 4000 Meter, was Plusgrade auf den allerhöchsten Gipfeln verspricht.

Ausgezeichnetes Wetter zum Wandern

Die Höchsttemperaturen sollen einmal mehr bei über 20 Grad liegen. „Im Bergland darf man sich auf bestes Wanderwetter freuen – die Sonne scheint am Nationalfeiertag und am Sonntag von früh bis spät und durch die trockene Luft herrscht hier eine ausgezeichnete Fernsicht“, prognostiziert Chefmeteorologe der Ubimet, Manfred Spatzierer.

Spätester Sommertag seit Aufzeichnungen

Am Mittwoch purzelten die Rekorde, so war Innsbruck mit 26,3 Grad der zweitwärmste Ort in ganz Österreich. Überboten wurde die Tiroler Landeshauptstadt nur von Bludenz, wo 27,4 Grad gemessen wurden. Das bedeutet dass in Innsbruck mit dem 23. Oktober 2019 der späteste Sommertag (25+ Grad) seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Laut Troger nicht unbedingt ein Zeichen des Klimawandels, sondern vielmehr die „enorme“ Wetterlage. Das Zusammenspiel der warmen Luft vom Mittelmeer und dem Föhn seien ideale Zutaten für dieses Wetter.

Ab Montag deutlich kühler

Nächste Woche erwartet uns dann doch ein Umschlag der Großwetterlage. Während am Montag noch mit mildem Wetter zu rechnen ist, etabliert sich gegen Dienstag die nächste Front. Ein Wolken- und Niederschlagsband zieht von Nordwesten nach Österreich und bringt die Temperaturen zu Fall. Der meiste Regen wird in Nordtirol erwartet. (TT.com/mosc)