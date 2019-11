Auf Tirols Bergen wird es winterlich: Schnee bis auf 1000 Meter

Innsbruck – Österreich steht derzeit unter dem Einfluss eines umfangreichen Tiefdrucksystems mit Kern über Westeuropa. Auf den Bergen tobte am Sonntag ein Föhnsturm – auf dem Patscherkofel sogar mit Orkanböen von 137 km/h.

Am meisten Schnee am Zillertaler Gletscher

Nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung zu Wochenbeginn verläuft der Dienstag in Tirol feucht und trüb. Es regnet von der Früh weg und gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter ab. „Am tiefsten in den Zillertaler und Kitzbühler Alpen“, weiß Florian Pfurtscheller von der Österreichischen Unwetterzentrale, „am Zillertaler Gletscher ist mit 30 bis 40 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.“ Oberhalb von 2000 Metern gibt es in Tirol 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 5 und 10 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch klingt der Schneefall ab. Der Tag verläuft überwiegend trocken und sonnig. Am Nachmittag kann es vereinzelt zu kleinen Schauern kommen. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen 6 bis 12 Grad.

Neues Tief am Freitag

Die Temperaturen bleiben am Donnerstag unverändert. Der Vormittag wird noch freundlich. Am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf – die Vorboten für ein neues Tief, das sich annähert und am Freitag wieder für kühlere und feuchtere Luft sorgt. „Bei 5 bis 10 Grad wird es im Westen Tirols Richtung Reutte und Arlberg Regen geben“, so der Ubimet-Experte, „auf den Bergen ist neuerlich etwas Schnee in Sicht.“ Die Schneefallgrenze sinkt wieder auf 1000 Meter. Ungewöhnlich sei dieses Novemberwetter keinesfalls, erklärt Pfurtscheller. „Die Temperaturen sind durchschnittlich.“ (vags)