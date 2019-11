Jetzt wird's winterlich: Schnee bis in die Täler, Warnung für Südtirol

Innsbruck — Nicht nur der Innsbrucker Christbaum vor dem Goldenen Dachl zeigt, dass der Winter immer näher kommt. Die Berge sind schon angezuckert, am Freitag fallen die ersten Schneeflocken dann auch bis in so manche Tiroler Täler herab.

Bevor es winterlich wird, sorgte Tief Carletto erst noch für Föhn und Sonnenschein. Doch im Laufe des Nachmittags verdunkelte sich der Himmel über Tirol: Von Vorarlberg her zogen immer dichtere Wolken auf. In der Nacht auf Freitag beginnt es dann zu regnen. Am längsten trocken ist es im Unterland.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Noch ist es frostfrei, die Schneefallgrenze liegt in Nordtirol bei 1300 bis 1500 Meter. Trüb und nass beginnt der Morgen, die Temperaturen sinken im Laufe des Tages statt zu steigen. Und damit fallen auch die Flocken in immer tiefere Lagen. Die Schneefallgrenze sinkt in Nordtirol auf 1000 bis 700 Meter, in Osttirol auf 1300 bis 1000 Meter, so die ZAMG-Prognose.

Viel Neuschnee gibt es — wie schon zum Wochenbeginn — auf den Bergen: Von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern sowie in Osttirol und Oberkärnten zeichnet sich oberhalb von etwa 2000 Metern ein halber Meter Neuschnee ab. „Autofahrer müssen auf höheren Straßen wie dem Brenner neuerlich mit winterlichen Straßenverhältnissen rechnen", warnt der Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Aufmerksamkeitsstufe in Südtirol aktiviert

Ob der Aussichten hat das Land Südtirol von Donnerstagabend bis Samstagmittag den „Zvilischutzstatus Alfa" — die so genannte Aufmerksamkeitsstufe — ausgegeben. „Das bedeutet, dass ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht und eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen", heißt es in der Aussendung. 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee können laut Prognosen fallen, die Schneefallgrenze sinkt bis auf 600 Meter. Die Südtiroler Experten warnen vor möglichen Steinschlägen und Hangrutschungen. Auch könnten Äste unter der Schneelast abbrechen oder gar Bäume umstürzen.

Der Schnee-Spuk ist aber schnell wieder vorbei: Schon am Samstag lassen die Schauer in Tirol nach, die Wolken lockern auf. Nachmittags ist es dann in ganz Nordtirol recht sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und 8 Grad. Ähnlich sehen auch die Aussichten für Sonntag aus. (TT.com/smo)