Immer noch mehr als 1800 Haushalte in Osttirol ohne Strom

Lienz – Bäume, die auf Stromleitungen stürzten und massive Neuschneemengen: Der Wintereinbruch war am Mittwoch wie berichtet zuviel für die Stromversorgung in Osttirol, zeitweise waren 2500 Haushale ohne Strom. Im Defreggental und im Lesachtal kam es zu massiven Stromausfällen, die zum Teil bis Donnerstag anhielten – in den frühen Morgenstunden mussten immer noch 1800 Haushalte ohne Strom auskommen. Wie die Tinetz mitteilte, wurde intensiv an der Behebung der Schäden gearbeitet. So soll etwa die Leitung, die das Lesachtal versorgt, noch am Vormittag repariert werden. Damit dürfen die Haushalte zwischen Kartitsch und Untertilliach wieder auf eine normale Stromversorgung hoffen, im Villgratental sind die Schäden größtenteils behoben.

Defreggental wegen Lawinengefahr gesperrt

Schwieriger ist es im Defreggental, das wegen der akuten Lawinengefahr gesperrt ist. Derzeit ist noch offen, wann die Mitarbeiter der Tinetz ins Tal können, um sich die Schäden ansehen zu können. Man habe die berechtigte Hoffnung, am Donnerstag alle Störungen im Hoch- und Mittelspannungsnetz beheben zu können, hieß es seitens der Tinetz.

Mit Hubschraubern sollen einerseits kritische Stellen, an denen Bäume in die Leitungen stürzten, lokalisiert und bearbeitet werden. Andererseits wolle man versuchen, durch den „Downwash“ der Hubschrauber die Bäume nahe der Leitungen vom Schnee zu befreien.

Am Mittwoch standen 70 Mitarbeiter des Tiroler Stromversorgers im Einsatz, Schäden wurden neben Osttirol auch aus dem Wipptal, dem Stubaital und dem Zillertal gemeldet. Während noch an den Schäden gearbeitet wird, stellt sich der Stromversorger aber auf den nächsten Schnee ein. Der könnte schon in den kommenden Tagen für weiteres Chaos sorgen. (TT.com)