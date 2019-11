Probleme bei TT-Zustellung durch Wetterlage: E-Paper für alle freigeschaltet

Lienz — Die Wetterlage hat am Sonntag auch die Zustellung der Tiroler Tageszeitung in Teilen Tirols — überwiegend in Osttirol — stark beeinträchtigt. Aufgrund der enormen Schneemengen und der großen Lawinengefahr sind immer noch zahlreiche Straßen gesperrt bzw. schwer passierbar und ganze Orte abgeschnitten. Deshalb gab es heute in Osttirol keine TT am Sonntag, am Montag kann die Tageszeitung nur teilweise ausgeliefert werden.

Unser Zustelldienst tut sein Bestes, um die Situation so schnell wie möglich in den Begriff zu bekommen. Alternativ steht unseren Lesern auch die elektronische Ausgabe der Zeitung unter >>epaper.tt.com zur Verfügung. Dies wurde bis zur Normalisierung der Lage in Osttirol für alle Leser uneingeschränkt freigeschaltet.

Verlag, Redaktion und Vertrieb bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. (TT.com)

