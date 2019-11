Mehrere Hangrutsche in Tirol, Lage in Osttirol entspannt sich langsam

Innsbruck, Lienz — Nach Tagen mit heftigen Schneefällen und Unwettern scheint sich die Lage in Osttirol langsam zu beruhigen. Nach und nach würde eine Straßenverbindung nach der anderen wieder aufgehen. Zudem seien Kindergärten und Schulen großteils wieder geöffnet, teilte das Land am Dienstag mit. Auch die Lawinengefahr ging von Stufe 4, große Gefahr, auf Stufe 3, erhebliche Gefahr, zurück.

"Von 64 Anforderungen für Hubschrauber-Erkundungsflüge konnten bereits 53 abgearbeitet werden. Laufend werden Straßen wieder geöffnet, die Felbertauernstraße muss noch geschlossen bleiben", erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner und berichtete unter anderem, dass nach einem Erdrutsch in Dölsach die Bewohner inzwischen wieder in ihr Haus zurückkehren konnten.

Dort setzte sich gegen 0.23 Uhr oberhalb des Ortes nach den hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Tage der aufgeweichte Boden als Mure aus Geröll, Erdmassen samt umgerissener Bäume in Bewegung. Er beschädigte eine Steinschlagsicherung der Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teilweise schwer. Bei einem der Wohnhäuser kam es über die eingedrückten Fenster zu einer Vermurung im Gebäudeinnern. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

Aufnahme aus St. Veit im Defereggental. Das Tal war tagelang von der Außenwelt isoliert. - Ottilie Stemberger

Noch etwa 1000 Haushalte ohne Strom

Die Mitarbeiter der Tinetz hatten auch in der Nacht auf Dienstag alle Hände voll zu tun, seit Tagen wird in Osttirol im Akkord gearbeitet, um die Stromversorgung wiederherzustellen. So ist es in der Nacht gelungen, die Zahl der Haushalte ohne Strom zu halbieren. Dienstagfrüh waren laut Angaben des Energieversorgers noch 800 Kunden unversorgt, später kamen jedoch wieder 200 neue Stromausfälle hinzu. Je nach Wetterverlauf soll bis etwa 15 Uhr die 110kV-Leitung nach Sillian in Betrieb gehen. Dann können auch das Puster-, Villgraten- und Lesachtal wieder mit Strom versorgt werden. Die Tinetz-Betreiber warnen aber, dass eine Vollversorgung noch dauern könnte: „Auch wenn es stetig Richtung Vollversorgung im Hoch- und Mittelspannungsnetz geht, vieles ist noch Provisorium und unzählige Störungen im Niederspannungsnetz stehen noch an."

Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.

Blick auf das tief verschneite Sillian. - APA

17.000 freiwillige Stunden durch Rot-Kreuz-Helfer

Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Osttirol veröffentlichte am Dienstag eine erste Bilanz. In der Zeit zwischen 13. und 19. November seien zusätzlich mehr als 110 Rotkreuz-Mitarbeiter täglich aktiv gewesen — mit Rufbereitscaften auch in schwer zugänglichen Ortschaften. "Wir sprechen hier von ca. 17.000 freiwilligen Stunden", wird in der Aussendung hervorgehoben. 24 Fahrzeuge standen im Bezirk gleichzeitig im Rettungs- und Krankentransport im Dienst. Wichtig sei gewesen, dass man auf das Wetterereignis mit den entsprechenden Material- und Personalressourcen vorbereitet war.

Unter anderem wurden auch Hubschrauberflüge für Dialysepatienten und für die Medikamentenversorgung organisiert. Hauptamtliche und freiwillige Mitarbeiter wurden vom Dienst freigestellt, um in ihren Wohnorten im Notfall einzuspringen. Zudem wurde der Großteil der durch Sperren und Stromausfälle betroffenen Gemeinden bereits im Vorfeld mit ausreichend Notfallmedizin ausgestattet. Auch die Organisation dreier Notunterküfte in Sillian, Innervillgraten und Matrei habe gut funktioniert. Der große Dank des Roten Kreuzes gelte allen Freiwilligen, wird in der Aussendung betont.

Einsatz im Schneegestöber in Sillian: Die Rot-Kreuz-Mitarbeiter waren rund um die Uhr im Einsatz und/oder in Bereitschaft. - Rotes Kreuz

Haus in Natters evakuiert



Auch in Nordtirol gibt es durch die Niederschläge der letzten Tage weiter einige Probleme. In Natters musste am Montag ein Haus evakuiert werden, weil sich ein steiler durchweichter Hang auf einer Breite von 20 Metern in Bewegung setzte. Wegen der akuten Gefährdung wurden die 92-jährige Bewohnerin und ihre bulgarische Pflegerin umgehend in Sicherheit gebracht. Auch die Pferde auf dem Hang oberhalb des Hanges mussten weggebracht werden. Immer noch sind in Tirol Dutzende Straßen gesperrt.

Eine Übersicht über die aktuellen Straßensperren gibt es auf der ÖAMTC-Homepage: ÖAMTC-Verkehrsservice



Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt.

unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt. Die Streckensperre für die Bahnverbindung zwischen Lienz und San Candido/Innichen bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian.

bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian. Wegen Unwetterschäden sind zwischen Reutte und Bichlbach-Berwang bis voraussichtlich Dienstag, 18 Uhr keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Reutte und Garmischen-Partenkirchen wurde eingerichtet.



Die ÖBB empfiehlt allen Reisenden, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status online unter www.oebb.at oder telefonisch unter 07-1717 zu informieren.

Evakuierungen in Gaimberg

In Gaimberg mussten am Montag ebenfalls mehrere Häuser evakuiert werden. Betroffen waren 18 Personen aus ingesamt sieben Häusern, die zum Teil in einem Hotel, zum Teil bei Verwandten unterkamen.

Es war gegen 18 Uhr, als an einem steil abfallenden Hang unterhalb eines Rohbaus samt Swimmingpool mehrere verbaute Elemente einer Hangsicherung durch Baggerarbeiten aus der Bodenverankerung gerissen wurden, um diese auszutauschen. Da der Hang durch diese Arbeiten instabil wurde — was nicht zuletzt auch den Niederschlagsmengen der letzten Tage geschuldet war — und auf die darunterliegenden Wohnhäuser abzurutschen drohte, ordnete der Bürgermeister die Einstellung der Arbeiten an. Die Begutachtung des Hanges durch den Landesgeologen ergab, dass die Hangsicherung wegen mehrerer gebrochener Sicherungselemente instabil und nicht mehr gegeben war. Ein Hangrutsch war nicht mehr auszuschließen, weshalb auf Anraten des Landesgeologen und auf Anordnung des Bürgermeisters die darunter befindlichen Wohnhäuser evakuiert wurden. Der Hang soll am Dienstag saniert und mit einer neuen Hangsicherung versehen werden. Dann muss der Landesgeologe erneut beurteilen, ob eine entsprechende Sicherheit gegeben ist.

Lawinensituation entspannt sich langsam

In Sachen Lawinengefahr scheint vorerst die schlimmste Zeit vorbei zu sein. "Tendenziell geht die Lawinengefahrenstufe weiter zurück, so dass wir inzwischen von der Lawinengefahrenstufe 4 auf 3 zurückgehen konnten", berichtete Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol. Eine spezielle Gefahr bleibt vorerst noch in Form von Gleitschneelawinen, die durch die feuchten Schneemassen auf den steilen Wiesenhängen ausgelöst werden könnten. "Die Anzahl an Gleitschneelawinen hat zwar deutlich abgenommen, das Problem wird uns aber weiterhin beschäftigen. Wintersportler sollten neben der Gleitschneeproblematik vor allem auf frische Triebschneepakete in größeren Höhen achten", warnte Nairz. (rena/TT.com/APA)