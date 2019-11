Mehrere Hangrutsche in Tirol, starker wieder Schneefall in Osttirol

Innsbruck, Lienz — Nach den starken Schnee- und Regenfällen der letzten Tage hatten die Einsatzkräfte am Montag und in der Nacht auf Dienstag vor allem mit Hangrutschungen, Muren und Überschwemmungen zu kämpfen. Hotspot war einmal mehr Osttirol, aber auch in Tirol gab es Alarmierungen.

So musste in Natters am Montag ein Haus evakuiert werden, weil sich ein steiler durchweichter Hang auf einer Breite von 20 Metern in Bewegung setzte. Wegen der akuten Gefährdung wurden die 92-jährige Bewohnerin und ihre bulgarische Pflegerin umgehend in Sicherheit gebracht. Auch die Pferde auf dem Hang oberhalb des Hanges mussten weggebracht werden. Immer noch sind in Tirol Dutzende Straßen gesperrt.

Einsatzbesprechung zum Schnee: LH Günther Platter und BH Olga Reisner in der BH Lienz. - Oblasser

Eine Übersicht über die aktuellen Straßensperren gibt es auf der ÖAMTC-Homepage: ÖAMTC-Verkehrsservice



Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt.

unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Die Drautalbahn bleibt laut ÖBB vorraussichtlich bis zum 30. November gesperrt. Die Streckensperre für die Bahnverbindung zwischen Lienz und San Candido/Innichen bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian.

bleibt bis auf weiteres aufrecht. Die Schäden an der Strecke betreffen die Masten und Oberleitungen, sowie Verlegung der Strecke. Es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Sillian. SPERRE AUFGEHOBEN: Die Strecke München — Verona konnte am Montag wieder für den Personenverkehr geöffnet werden. Züge verkehren demnach wieder planmäßig.

Die konnte am Montag wieder für den Personenverkehr geöffnet werden. Züge verkehren demnach wieder planmäßig. Salzburg-Tiroler-Bahn: Die nach einem Murenabgang gesperrte Bahnstrecke auf der Salzburg-Tiroler-Bahn im Abschnitt zwischen Hochfilzen und Saalfelden ist seit 14 Uhr wieder eingleisig befahrbar. Die Fahrgäste werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen.

Die nach einem Murenabgang gesperrte Bahnstrecke auf der Salzburg-Tiroler-Bahn im Abschnitt zwischen und ist seit 14 Uhr wieder eingleisig befahrbar. Die Fahrgäste werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen. SPERRE AUFGEHOBEN: Weststrecke (Deutsches Eck): Die Unterbrechung aufgrund einer Oberleitungsstörung auf deutscher Seite bei Kiefersfelden wurde aufgehoben. Der Zugverkehr läuft dort wieder normal.

Die Unterbrechung aufgrund einer Oberleitungsstörung auf deutscher Seite bei Kiefersfelden wurde aufgehoben. Der Zugverkehr läuft dort wieder normal. Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend gesperrt.



Die ÖBB empfiehlt allen Reisenden, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status online unter www.oebb.at oder telefonisch unter 07-1717 zu informieren.

Evakuierungen in Gaimberg

In Gaimberg mussten am Montag ebenfalls mehrere Häuser evakuiert werden. Betroffen waren 18 Personen aus ingesamt sieben Häusern, die zum Teil in einem Hotel, zum Teil bei Verwandten unterkamen.

Es war gegen 18 Uhr, als an einem steil abfallenden Hang unterhalb eines Rohbaus samt Swimmingpool mehrere verbaute Elemente einer Hangsicherung durch Baggerarbeiten aus der Bodenverankerung gerissen wurden, um diese auszutauschen. Da der Hang durch diese Arbeiten instabil wurde — was nicht zuletzt auch den Niederschlagsmengen der letzten Tage geschuldet war — und auf die darunterliegenden Wohnhäuser abzurutschen drohte, ordnete der Bürgermeister die Einstellung der Arbeiten an. Die Begutachtung des Hanges durch den Landesgeologen ergab, dass die Hangsicherung wegen mehrerer gebrochener Sicherungselemente instabil und nicht mehr gegeben war. Ein Hangrutsch war nicht mehr auszuschließen, weshalb auf Anraten des Landesgeologen und auf Anordnung des Bürgermeisters die darunter befindlichen Wohnhäuser evakuiert wurden. Der Hang soll am Dienstag saniert und mit einer neuen Hangsicherung versehen werden. Dann muss der Landesgeologe erneut beurteilen, ob eine entsprechende Sicherheit gegeben ist.

Hangrutsch in Dölsach

Weitere Evakuierungen gab es in der Nacht auf Dienstag in Dölsach: Dort setzte sich gegen 0.23 Uhr oberhalb des Ortes nach den hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Tage der aufgeweichte Boden als Mure aus Geröll, Erdmassen samt umgerissener Bäume in Bewegung. Er beschädigte eine Steinschlagsicherung der Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teilweise schwer. Bei einem der Wohnhäuser kam es über die eingedrückten Fenster zu einer Vermurung im Gebäudeinnern.

Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Die betroffenen Bewohner wurden evakuiert und bei Verwandten untergebracht.

Der anhaltende Schneefall hält die Räumdienste in Osttirol in Atem. - Oblasser

800 Haushalte ohne Strom

Die Mitarbeiter der Tinetz hatten auch in der Nacht auf Dienstag alle Hände voll zu tun, seit Tagen wird in Osttirol im Akkord gearbeitet, um die Stromversorgung wiederherzustellen. So ist es in der Nacht gelungen, die Zahl der Haushalte ohne Strom zu halbieren. Dienstagfrüh waren laut Angaben des Energieversorgers noch 800 Kunden unversorgt. Je nach Wetterverlauf soll bis etwa 15 Uhr die 110kV-Leitung nach Sillian in Betrieb gehen. Dann können auch das Puster-, Villgraten- und Lesachtal wieder mit Strom versorgt werden. Die Tinetz-Betreiber warnen aber, dass eine Vollversorgung noch dauern könnte: „Auch wenn es stetig Richtung Vollversorgung im Hoch- und Mittelspannungsnetz geht, vieles ist noch Provisorium und unzählige Störungen im Niederspannungsnetz stehen noch an."

Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.



Lawinensituation bleibt angespannt

Laut der ZAMG bleibt die Lawinensituation mit Lawinenwarnstufe 4 vor allem in Osttirol angespannt. Im hochalpinen Bereich können sich aufgrund des Neuschnees Schneebretter lösen. Aufgrund des starken Regens, der die Schneedecke durchfeuchtete, kann es im Bereich unter 1500 Metern zu Gleitschneelawinen kommen. „Auch beim Aufenthalt im Wald bzw. im Freien sei Vorsicht geboten, denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr. (rena/TT.com)