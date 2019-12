Lawinensituation weiter heikel: Touren „unmöglich“, Gletscher gesperrt

Innsbruck — Die Lawinensituation bleibt in Tirol auch am Stefanitag heikel. In überwiegenden Teilen des Landes herrschte oberhalb der Waldgrenze bzw. 2400 Meter weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Die Lawinenwarndienste mahnten Wintersportler zu größter Vorsicht. "Nach einer langen Schlechtwetterperiode ist an diesem ersten sonnigen Tag Zurückhaltung angebracht", heißt es auf der Homepage des Tiroler Lawinenwarndienstes.

Frische und schon etwas ältere Triebschneeansammlungen seien meist gefährlich groß und störanfällig. Vorsicht sei vor allem in Kammlagen, sonst an steilen Hängen besonders in hohen Lagen und im Hochgebirge geboten. Zudem können trockene Lawinen schon von einzelnen Wintersportlern in oberflächennahen Schichten ausgelöst werden. Mit der Durchnässung sind kleine bis mittlere Gleitschneelawinen und feuchte Rutsche möglich. Dies vor allem an steilen Grashängen in tiefen und mittleren Lagen.

„Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung", betonte Andreas Pecl vom Vorarlberger Lawinenwarndienst. Sein Tiroler Kollege Rudi Mair hatte schon am 24. Dezember eine Tour oder eine Variantenfahrt abseits gesicherter Pisten über die Weihnachtsfeiertage als „unmöglich" bezeichnet. „Die Temperaturunterschiede zwischen kaltem und mildem Wetter sowie teils ergiebige Niederschläge sorgen für turbulentes Wetter im Gebirge", so Mair.

Zufahrten zu Stubaier und Kaunertaler Gletscher gesperrt

Wegen der großen Lawinengefahr gesperrt ist derzeit die Zufahrt zum Stubaier Gletscher — es gibt vorerst keinen Skibetrieb. Auch der Kaunertaler Gletscher samt Zufahrtsstraße bleibt am 26. Dezember bis auf Weiteres geschlossen. (TT.com, APA)