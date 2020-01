Väterchen Frost und Frau Holle lassen in Tirol weiter auf sich warten

Innsbruck – Wann wird es wieder richtig Winter? Nicht in den nächsten Tagen, da bleiben Tirols Täler auch weiterhin grün. Schnee und Regen bleiben – so wie in ganz Österreich – Mangelware. Dazu ist es für die Jahreszeit zu mild.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zieht zwar eine Kaltfront über das Land. Viele Flocken fallen aber nicht – und wenn dann nur auf über 1000 Metern. Mehr als fünf Zentimeter Neuschnee kommen da aber auch nicht zusammen, lautet die Prognose der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). Die letzten Schauer klingen aber schon in der Früh wieder ab. Im Laufe des Tages setzt sich mehr und mehr die Sonne durch.

Forst und Schnee? Fehlanzeige

„Am Samstag steigt der Luftdruck von Westen her schon wieder, ab Sonntag übernimmt dann für einige Tage ein stabiles Hoch die Regie beim Wetter in Österreich“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Und es stellt sich wieder eine sogenannte Temperaturinversion ein. „Während es im Berg- und Hügelland teilweise Höchstwerte von milden 10 Grad und mehr gibt, verharren die Temperaturen in den Niederungen im einstelligen Bereich.“ Für Tirol heißt das: sonniger Sonntag mit 4 bis 8 Grad.

Die neue Woche beginnt ebenfalls wieder mild, die Chancen auf Sonnenschein stehen gut. Ein Blick auf die Wetterkarten zeigt: Wohl erst am kommenden Freitag könnte eine markantere Front heranziehen – mit etwas mehr Schnee oder Regen. Frostige Tage und Schneefall bis ins Flachland sind laut UWZ weit und breit noch nicht in Sicht. (TT.com)