Forscher weisen einen Brandopferplatz in Tarrenz nach

Von Alexander Paschinger

Tarrenz, Dollinger-Lager – Auch wenn das Wasser aus dem Hang in den Grabungsschnitt quillt und die Archäologen der Uni Innsbruck eine Scherbe nach der anderen aus dem morastigen Wasser holen – so ganz wollen die beiden Grabungsleiter vor Ort, Lukas Gundolf und Daniel Lueger, nicht an ein Quellheiligtum glauben. „Diese Wasserader kann sich verschoben haben“, sagt Gundolf. Dafür haben die Urgeschichtler aber eindeutig einen Brandopferplatz lokalisiert, der um rund 500 v. Chr. genutzt wurde. Und darunter kam sogar ein Keramikstück zum Vorschein, das in die Bronzezeit, vielleicht um 1200 v. Chr. datiert werden kann. Rechnet man die römischen Funde bis 400 n. Chr. dazu, dann wurde der Platz mehr als 1500 Jahre genutzt.

Unter den Funden befand sich etwa eine Fiebel mit Schwanenkopf. - Paschinger

Diese Woche sollte die diesjährige Grabungskampagne in Dollinger-Lager zu Ende gehen. „Eigentlich hatten wir geglaubt, dass wir nichts Römisches mehr finden werden“, sagt Lueger. Immerhin wurde der Platz schon 1938 aufwändig untersucht. Und dennoch trafen die damaligen Archäologen nicht auf den römischen Schlüssel, einige Münzen und so manches Schmuckstück.

Ein Henkengefäß. - Paschinger

Unter einer Steintrassierung kamen auch viele eisenzeitliche Stücke wie schöne Fiebeln (darunter eine mit einem Schwanenkopf) zum Vorschein, aber auch Kettchen und einige Glasperlen. Dazu Keramik, die eindeutig in Hallstattzeit und La-Tène-Zeit (um 500 v. Chr.) einzuordnen ist. Und entsprechend verkohlte Tierknochen, die einen Brandopferplatz belegen. Darunter fand sich sogar eine Scherbe aus der Bronzezeit.

Ein römischer Schlüssel samt Riegel-Vorrichtung. - Paschinger

Ganz so klar ist für die beiden Archäologen die kultische Nutzung in späterer Zeit aber nicht: „Die römischen Funde könnten in jeder Siedlung, aber auch an einem Kultplatz gemacht werden.“

Ende der Woche sollte für heuer Schluss sein, „vielleicht hängen wir noch ein paar Tage dran“, so die Archäologen, die nächstes Jahr gern weitergraben würden.