„Voyager 2“ erreicht als zweite Raumsonde den interstellaren Raum

Washington – Sechs Jahre nach ihrer Zwillingsschwester „Voyager 1“ hat „Voyager 2“ als zweite Raumsonde in der Geschichte der Menschheit die Heliosphäre der Sonne verlassen. Datenanalysen hätten ergeben, dass „Voyager 2“ am 5. November aus dem Bereich der Magnetfelder um die Sonne herausgeflogen sei, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit. Die Sonde sei nun rund 18 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, könne aber noch mit den Forschern kommunizieren – allerdings dauert jede Übertragung von Information rund 16,5 Stunden.

„Voyager 1“ (auf Deutsch etwa: Reisender) war am 5. September 1977 gestartet, „Voyager 2“ am 20. August 1977. Die ursprünglich auf nur vier Jahre angelegten Missionen zählen längst zu den erfolgreichsten NASA-Unternehmungen aller Zeiten. Die beiden je rund eine Tonne schweren Sonden hatten ein Rendezvous mit Jupiter und Saturn, „Voyager 2“ besuchte dazu Uranus und Neptun – als einzige Sonde, die bei all diesen Planeten vorbeiflog. Auch 48 Monde studierten die Sonden. Betrieben wird das „Voyager“-Duo mit langlebigen Plutonium-Generatoren.

Noch 300 Jahre bis zur Oortsche Wolke

Das Sonnensystem verlassen haben die beiden Sonden noch nicht – und werden das so bald auch nicht. Die Grenze liege nach derzeitigem Verständnis hinter der sogenannten Oortschen Wolke, einer Ansammlung kleiner Objekte, die trotz der immensen Entfernung noch unter dem Einfluss der Anziehung durch die Sonne stehen, hieß es. „Es wird 300 Jahre dauern, bis „Voyager 2“ den inneren Rand der Oortschen Wolke erreicht und möglicherweise 30.000 Jahre, bis sie durchflogen ist.“

Um Strom zu sparen, muss die NASA allerdings immer wieder Instrumente ausschalten. Auf diese Weise könnten „Voyager 1“ und „Voyager 2“ weitere fünf bis zehn Jahre überdauern. Beide Sonden haben an Bord auch eine goldene Platten unter anderem mit Aufnahmen von Erdgeräuschen und Botschaften – als Zeugen der Zivilisation auf dem Blauen Planeten. (dpa, APA/AFP)