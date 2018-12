Der historische Kampf um die Briefmacht

Von Philipp Schwartze

Schaffhausen – In Zeiten von E-Mails und Smartphones ist schwer vorstellbar, wie viel Aufwand früher hinter der Übermittlung von kurzen Nachrichten steckte. Heute kämpft die Post gegen den Konkurrenten „Internet“, früher konkurrierten einzelne Postbetreiber untereinander.

Der Schweizer Hans Konrad Peyer, dessen Vorfahren im 18. Jahrhundert als Postmeister arbeiteten, taucht mit seinem knapp 600 Seiten umfassenden Buch „Schaffhauser Postgeschichte 1411–1848“ (Scheidegger & Spiess, 97 Euro) tief in die Geschichte dieser Konkurrenzkämpfe ein. Diese führen ihn sogar bis nach Tirol.

13 Jahre lang hat sich der Schaffhauser mit der Postgeschichte seiner Heimatstadt auf Basis von alten Briefen und Dokumenten beschäftigt. „Dass es so lange wird, hatte ich ursprünglich nicht gedacht“, blickt er jetzt zurück. Grund für die lange Zeit, bis er sein Werk heute als abgeschlossen bezeichnen kann, ist zu einem nicht unerheblichen Teil auch Tirol. „Ich war einmal zur Kur in Igls“, erzählt Peyer. Der ideale Ort für seine Recherche: Die Vorderösterreichische Post in Innsbruck war damals für Schaffhausen die Drehscheibe zwischen Reichspost, Vorderösterreichischer Post und Berner Fischerpost. Über einen Bekannten lernte der Autor den inzwischen verstorbenen Grafen Franz Ferdinand von Thurn-Valsassina und Taxis kennen. 530 Dokumente der berühmten Postfamilie aus dem Privatarchiv in Patsch durfte Peyer abfotografieren.

Das Ergebnis sind mehr als 350 Seiten, auf denen Peyer sich – angefangen von den alten Salz- und Postwegen von Hall bis Kempten – mit dem Postwesen in Tirol beschäftigt: mit Konflikten, Einflussnahme und Untergängen, denn, so viel sei verraten, nicht jeder Postbetrieb überlebte. „Manchmal wünsche ich mir die Post-Reiterstaffeln zurück, denn die waren teils schneller als die Post heute“, meint Peyer.

Schuld daran sind wohl auch E-Mails, immer weniger wird per Post verschickt, die dann einsparen muss. Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist das Eintauchen in die Postgeschichte eine entschleunigende Zeitreise.