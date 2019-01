Letztes Update am Mi, 23.01.2019 09:18

ESA-Chef „geschockt“ von Nationalismus in Weltraum-Forschung

ESA-Chef Jan Wörner betonte am Rande einer Weltraum-Konferenz in Brüssel, dass Nationalismus – wie er derzeit etwa von der US-Regierung praktiziert werde – in der Weltraum-Forschung keinen Platz hat. Er bemühe sich darum, weltweit zu kooperieren.